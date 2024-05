Comenzó Hot Sale 2024 con descuentos de hasta el 60%, cuotas sin interés y reintegros con billeteras virtuales

En un contexto de baja en las ventas de casi todos los sectores, la edición 2024 del Hot Sale -organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- regresó este lunes y se extenderá hasta el miércoles a la medianoche. Hay descuentos de hasta el 60%, cuotas sin interés y reintegros con billeteras virtuales.En esta oportunidad participarán casi 1.000 marcas, las cuales pueden consultarse en la web oficial del evento. Desde allí se podrá acceder a sus sitios propios para comprar y por otro lado enterarse de las ofertas que se lanzarán a lo largo de los tres días. Desde la CACE prevén ventas en los rubros de alimentos, hogar y muebles, electrónica y telefonía, moda e indumentaria y Turismo.El último Estudio Anual de CACE afirma que se sumaron 1.419.784 nuevos compradores a los canales digitales, alcanzando 23.247.989. Argentina se encuentra en el cuarto lugar en crecimiento de ventas a nivel mundial, luego de Brasil, Filipinas y Malasia.“Este año tenemos la lectura de que va a ser un evento de oferta. Las empresas están buscando la venta que no están obteniendo en estos meses por lo que creemos que van a salir con mucha oferta, producto y financiación", consideró Gustavo Sambucetti, presidente de la CACE.Los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras tendrán promociones y financiación propia, además de que algunas como Tienda BNA y Tienda Click presentarán ofertas en sus propias web. Estas, por ejemplo, anticiparon que tendrán hasta 24 y 12 cuotas sin interés, respectivamente.Durante Hot Sale, los usuarios de Mercado Libre podrán acceder a una experiencia de compra que incluye descuentos de hasta el 40%, 12 cuotas sin interés, cupones a partir de $5.000 en productos seleccionados y envíos rápidos en todo el país. Habrá más de mil tiendas oficiales adheridas y grandes marcas de las principales categorías, entre ellas, Samsung, Adidas, Nespresso, Maybelline, Simmons, Asus, 47 Street y más.El crecimiento del eCommerce ha ido de la mano con la evolución del sitio web de Hot Sale. Inicialmente una plataforma simple que mostraba los logos de las marcas participantes, hoy en día el sitio web se actualiza constantemente para mejorar la experiencia del usuario. Para garantizar una experiencia segura de compra online y evitar estafas-- es crucial acceder a las tiendas de las empresas adheridas al evento a través del sitio web oficial de Hot Sale.En esta edición, los consumidores encontrarán:En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto. Figura como una sección aparte en la que se podrá ver el listado de productos.Como la mayoría de las redes sociales, la web contará con un carrusel en el que las marcas participantes compartirán sus productos y ofertas de último momento todos los días. Además, habrá una historia exclusiva de Hot Sale donde se podrán encontrar todas las comunicaciones oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías.Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicio.así como en la edición anterior, nuevamente los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 hrs y en la Noche Bomba de 20 a 22 horas.en esta sección, el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas. Todo a simple vista y en un solo lugar.un ranking de los productos más populares entre los usuarios.funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.habrá una landing de beneficios financieros en donde se mostrará, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.