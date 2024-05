Milei admitió que podría postergar el Pacto de Mayo si no prospera la Ley Bases en el Senado

El presidente Javier Milei admitió este martes que se podría postergar el Pacto de Mayo si no prospera la Ley Bases en la Cámara de Senadores antes del 25 de este mes., manifestó el Presidente.Sus declaraciones se dieron tras el acto en Casa Rosada donde Milei participó de la inauguración del busto del exmandatario Carlos Saúl Menem en la histórica galería de la planta baja del edificio gubernamental, al cumplirse 35 años del triunfo electoral del dirigente riojano fallecido en 2021.Al finalizar el evento, Milei respondió a la consulta sobre si las reformas de su gobierno están inspiradas en el expresidente riojano. "La reforma de Menem fue la más grande de la historia, solo la Ley Bases es cinco veces más grande, el DNU fue ocho veces más grande. Y te aviso,".Más temprano, el ministro Guillermo Francos se refirió al tratamiento de la Ley Bases en el Senador de la Nación y la chance de postergar el Pacto de Mayo si no se llega a aprobar el paquete que presentó Milei y ya tiene media sanción de Diputados."Sería nuestra intención llevar el dictamen a sesiones el martes o el miércoles, pero depende de los senadores. Somos muy minoría, son los senadores los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo", dijo el ministro en diálogo con Radio Rivadavia.Y mencionó que tampoco le parece "tan importante" poder sacar la ley antes de esa fecha, la que eligió Milei para convocar a dirigentes. "Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o lo hacemos sin que esté tratada la ley", remarcó."Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Son temas que no manejamos. Dependemos de la voluntad de los senadores. Veremos lo que pasa. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo", agregó.El tratamiento legislativo de la Ley Bases quedó trabado luego de los intentos fallidos del oficialismo de sacar dictamen la semana pasada y esta semana desfilan por el salón azul del palacio legislativo diversos actores de la sociedad para exponer sus puntos de vista sobre el potencial impacto de la norma.El Gobierno, mientras tanto, negocia con los sectores dialoguistas de la oposición la introducción de cambios que permitan conseguir los votos para aprobarla en el recinto, aunque estas modificaciones obliguen a que vuelva a Diputados.