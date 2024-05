"Falangistas": la respuesta de Alberto al meme con Sánchez que le armó Milei

El ex presidente Alberto Fernández respondió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien arremetió contra el gobierno de España y su primer ministro, Pedro Sánchez. Fernández defendió al mandatario español de los insultos proferidos por Milei.

"Presidente Milei, aunque deshonre al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho, como es @sanchezcastejon. Me dolería mucho que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas", expresó Fernández a través de Instagram.El intercambio de declaraciones comenzó después de que el gobierno argentino afirmara que Milei se había negado a disculparse con su par español por los exabruptos dirigidos hacia la esposa de Pedro Sánchez. A su regreso a Argentina, Javier Milei intensificó su retórica a través de las redes sociales.En su cuenta personal de X (anteriormente Twitter), Milei publicó una imagen con un león y la bandera argentina de fondo, acompañada del mensaje: “Hola a todos!! Volvió el león, surfeando una ola de lágrimas socialistas”.Durante un discurso en el que volvió a criticar al “socialismo”, Milei afirmó: “Llora la izquierda local e internacional porque todo lo que dicen que es imposible, nosotros lo estamos logrando”.