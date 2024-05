"Un tipo quebrado": comparan a Milei con el Guasón

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro, realizó una comparación entre Javier Milei y el personaje del Guasón, también conocido como Joker, al referirse al espectáculo que Milei ofreció en el Luna Park durante la presentación de su libro.

Según Santoro, la imagen del Joker evoca a un individuo quebrado, con fuertes problemas emocionales, y que siente un gran resentimiento hacia el Estado de Bienestar. Este personaje, que no encuentra respuestas a sus conflictos, comienza a reaccionar de manera violenta y extrema, generando una identificación con una parte de la sociedad que también se siente marginada o excluida. Santoro describe estas reacciones como violentas, bizarras y desproporcionadas, características que Milei reflejaría según su análisis.“Lo primero que se me viene a la cabeza es el Joker. Un tipo quebrado, con problemas ecomocionales muy fuertes y que es maltratado por el Estado de Bienestar norteamericano. de donde no consegui respuesta"."Tiene mucho nivel de resentimiento que empieza a tener respuestas violentas y bizarras, "desproporcionadas y extremistas. Esas respuestas empiezan a generar un proceso de identificación con la sociedad que lo empieza a seguir de manera anarquica que en lugar de constituir un pueblo, constituye individualista violenta y agresiva que reacciona destruyendo loque existe"."El tipo baila, canta y llora al mismo tiempo y la gente queda fascinada con eso. Ayer en más de una oportunidad tenía en mente esas imagenes del Joyer".