Ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional: el contundente análisis de la periodista que entrevistó a Milei

La periodista Vera Bergengruen reveló este viernes detalles de su entrevista a Javier Milei en Casa Rosada y advirtió que "ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional".“Fue súper interesante porque el público de Time es internacional, entonces escribí un tipo de perfil para presentarlo al resto del mundo que capaz no sabía mucho de él, pero había visto el show, personaje, pelo, campaña, la vida de los perros. Quizás al público argentino no le pareció que haya tanto (material) nuevo”, sostuvo la corresponsal en Buenos Aires de la mítica revista estadounidense.En declaraciones para Radio Mitre, Bergengruen señaló que “y tiene un fan club en varios lados, pero mucha gente no sabe quién es”., fue una de las frases más resonantes de Bergengruen durante la entrevista. ”Mucho de lo que escribí fue también haciendo entrevistas con varios empresarios de los Estados Unidos que quieren trabajar con la Argentina y, para ellos, el show de Milei es un poco una distracción, por eso una cosa es el Milei de la tapa y otro el de la nota”.El radical fue el título que eligió Time para definir a Milei y -según Bergengruen- esa definición para el estadounidense es aquella persona que hace cosas muy diferentes con respecto al pasado y shockea a la gente. "Sé que políticamente, en español, el significado de ´radical´ es muy diferente”, dijo, y agregó que ella prefería otro título para la portada de Time: Shock therapy, traducido al castellano como “Terapia de shock”.“Es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone”, citó el periodista Eduardo Feinmann con respecto al cierre del extenso artículo. “¿Por qué escribió esa frase?”, le preguntó a Bergengruen, y contestó: “Porque, obviamente el tiempo es un tema, por ahora la gente lo banca, pero eso va a ser lo más importante de los próximos meses: ¿por cuánto tiempo?”.El Presidente reconoció que -hasta ayer por la noche- no había leído la nota de Time, y la periodista dijo que “la tapa y la nota son dos cosas muy distintas”, reconociendo la extensión del reportaje. "No me sorprende que no la haya leído”, sostuvo.“Es muy interesante para el mundo”, aseveró Vera acerca del criterio de los editores para elegir a Milei como portada de la mítica publicación estadounidense. “Más que nada por, obviamente por ser esa celebridad, ese show y el personaje no es lo mismo que el respeto internacional, y eso lo traté de describir en el artículo”, resaltó la corresponsal de la revista.¿Por qué se lo eligió para la tapa?”, preguntó el periodista Eduardo Feinmann. “Lo elegimos porque, porque lo que está pasando en la Argentina va tan mal hace tiempo y alguien que promete cambiar las cosas tan radicalmente es interesante“.Además, agregó que “hay mucha fascinación con él (Milei) como personaje y por lo que está pasando en el país, la gente quiere saber lo que él dijo que iba a hacer y lo que está haciendo, por eso nos pareció un buen momento, después de los 100 días (de gobierno) y allí presentarlo al mundo que capaz no saben mucho”.