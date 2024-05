Milei, en lo importante: envió un insólito regalo a un perro influencer de Australia

Tras su show musical en el Luna Park, el presidente Javier Milei sigue dando que hablar en un contexto de crisis económica: le mandó un regalo a Sullivan, un mastín influencer de Australia. El video fue compartido por la cuenta del perro en sus redes, donde se observa que el jefe de Estado le envió un busto suyo.Sullivan the pied Mastiff (Sullivan el mastín pío) es un perro australiano que cuenta con casi 13 mil de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, mostró el regalo que le envió el mandatario argentino: un busto de su rostro -el de Milei- hecho con impresión 3D. En la publicación, además de agradecer, la cuenta Sullivan escribió: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO".A su vez, la cuenta del can australiano comunicó que Milei le pidió que realizara una donación al refugio para perros "Ángeles de 4 patas" a modo de agradecimiento.Por su parte, el mandatario le comentó la publicación poniendo "VAAAAAAAAMOOOOOO" y "I love you Sullivan...!!!" (te amo Sullivan).Es de público conocimiento que el mandatario es fanático de los perros, sobre todo de los mastines, que es la raza a la que pertenecía Conan (muerto en 2017) y el resto de sus "hijitos de 4 patas", lo cuales fueron clonados.