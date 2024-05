Graves incidentes en Córdoba: Gendarmería atacó a ATE en los cortes de accesos al aeropuerto

Graves incidentes se vivieron esta mañana en las inmediaciones al aeropuerto de Córdoba, a la espera de la llegada del presidente Javier Milei, quien viaja a la provincia para celebrar el 214° aniversario de la Revolución de Mayo junto al gobernador Martín Llaryora.La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central Trabajadores Argentina (CTA) protestaron en la entrada del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, sobre la Ruta Provincial E53, y habrá otras manifestaciones en las inmediaciones de la sede del evento donde se presenta Milei, cuyo inicio está previsto para las 14.En C5N, mostraron las imágenes de los manifestantes quemando neumáticos, lo que aumentó la tensión con Gendarmería y la Policía local. En este marco, se enfrentaron con los manifestantes cara a cara."Gendarmería tiene gases lacrimógenos, bastones, máscaras de gas. Empiezan a avanzar y están cara a cara con los manifestantes. Evidentemente hay orden de sacarlos", habían relatado en C5N. Los agentes intentaron desalojar a los manifestantes de la ruta mediante golpes con bastones y escudos.Desde ATE precisaron que hay cuatro trabajadores heridos por los golpes con bastones que dieron los gendarmes. "Patricia Bullrich sos nefasta, golpeaste mujeres con la Gendarmería. Tiraron gases en una camioneta con chicos", afirmó un delegado de ATE en la protesta.“Tendrá que ver si puede pasar o no por acá. A los estatales nos está despidiendo, está cerrando los organismos en los que trabajamos, a ver si todavía piensa que lo tenemos que felicitar”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, horas antes de los incidentes.En ese marco, remarcó que “no hay acto del que participe el Presidente en el que no se refiera a los estatales” y apuntó: “Ahora en el Luna Park dijo que los problemas surgen porque el Estado es maldito. En realidad, maldito es un Gobierno que no le da remedios a los enfermos y comida a los pobres”."A Milei se le frustró la firma del pacto, pero ni siquiera debería poder hacer un acto con tranquilidad. El Presidente debe saber que no es bienvenido en ninguna provincia. Con sus políticas, las está destruyendo a todas", agregó.