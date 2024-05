No hay plata, ni gas: sin suministro en estaciones de servicio de todo el país y en 100 industrias

La crisis por la falta de gas está muy lejos de terminar.por lo que se interrumpió la entrega de forma total en distintos puntos del país.En una carta dirigida a sus clientes, TGN explicó que declarópor lo que se “ve comprometido el normal abastecimiento de la demanda prioritaria en nuestra zona de distribución”.”, detalló el escrito de la distribuidora Santafesina Litoral Gas a sus clientes.indicó el portal especializado Econojournal.Esa demora comprometió parte del sistema y en varias regiones del país está toda la demanda no prioritaria restringida, dijeron en el sector energético a TN. Las mayores restricciones se dan en Córdoba y Santa Fe. Además, los cortes también se produjeron en estaciones de GNC y en industrias de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.Con la llegada anticipada del frío, el consumo del gas se disparó y la oferta está restringida.Ya son 100 las industrias con escasez. Es que en concreto, la demanda de gas residencial se duplicó respecto de mayo de 2023 y todavía no se cuenta con el GNL importado por barco para reforzar la oferta nacional.En tanto,. Luego, se redujo al mínimo el consumo de las industrias y estaciones de GNC con contrato firme para que no haya faltantes de gas en los hogares ni se generen cortes de luz. Ahora, se interrumpió el servicio de GNC en varias partes del país.Representantes del sector aseguraban hace días que todo podría resolverse este fin de semana. Sin embargo, advertían que todo estaba condicionado a la llegada de los barcos de gas natural licuado (GNL) adquiridos por el Gobierno, por lo que la resolución de este conflicto aún no tiene plazo a la vista. Este martes,Por inconvenientes en los pagos, no alcanzó a descargar el buque de gas natural licuado (GNL) que el Gobierno compró de urgencia por el faltante que había y el frío de estos días. Ante la emergencia, se decidió cortarles el gas a cien industrias. Falta GNC en todas las estaciones de servicio de Córdoba y algunas de Rosario.Es que -según publica el periodista Nicolás Gandini en Econojournal-,. Entonces, la petrolera controlada por el gobierno de Lula da Silva no autorizó la descarga del cargamento que la Argentina había comprado el fin de semana en emergencia para contener la crisis de abastecimiento de energía que afecta al país desde hace días.En tanto,(petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales).Es así que como esta situación agrava la saturación del sistema de gas, ya crítico por las bajas temperaturas, anoche había reportes de varias ciudades del país donde las estaciones de servicio no cargaban gas. El sistema de gasoductos está funcionando al límite de su capacidad.