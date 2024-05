El Gobierno se desligó de la falta de gas y le echó la culpa a la gestión anterior: "No es nuestra responsabilidad"

Por tanto, es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este gobierno y aún más sostener que por no pagar USD 40 millones ahora se gastarán USD 500 millones. — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) May 29, 2024

El secretario de Energía,, se desligó de la crisis provocada por el faltante de gas en todo el país que llevó al corte del suministro en estaciones de GNC e industrias y le echó la culpa a la gestión de Alberto Fernández y a estar “en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda”.Chirillo sostuvo en un hilo de X que ""En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas", apuntó el funcionario.El martes, el Comité de Emergencia decidió que haya cortes de gas a todas las estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido del país y también a las industrias, incluso aquellas que tienen contratos "firmes" (no interrumpibles) y por el que pagan el combustible más caro que el resto.El secretario detalló que la gestión actual asumió "una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por US$ 244 millones por la importación de gas. Los intereses le costaron US$ 21,8 millones a todos los argentinos". Además, adjudicó el faltante de gas a la estación del año: "”. Y refirió a “situaciones excepcionales” como “la limitación de importación de energía de Brasil y salida de Embalse” por la cual “se necesitó incorporar volúmenes de GNL, a precio de mercado, programados para más adelante".Además, defendió la regularizaron pagos "por más de $30.000 millones y se destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado".Con la llegada anticipada del frío, el consumo del gas se disparó y la oferta está restringida.Ya son 100 las industrias con escasez. Es que en concreto, la demanda de gas residencial se duplicó respecto de mayo de 2023 y todavía no se cuenta con el GNL importado por barco para reforzar la oferta nacional.que Cammesa salió a comprar esta semana para que las generadoras eléctricas reemplacen el gas utilizado en sus procesos y permitir una mayor oferta en lo que se espera sean picos de demanda.En tanto, s. En medio de la ola de frío, primero se cortó el servicio a aquellos contratos interrumpibles y se mantendrán así hasta que nuevo aviso. Luego, se redujo al mínimo el consumo de las industrias y estaciones de GNC con contrato firme para que no haya faltantes de gas en los hogares ni se generen cortes de luz. Ahora, se interrumpió el servicio de GNC en varias partes del país.Representantes del sector aseguraban hace días que todo podría resolverse este fin de semana. Sin embargo, advertían que todo estaba condicionado a la llegada de los barcos de gas natural licuado (GNL) adquiridos por el Gobierno, por lo que la resolución de este conflicto aún no tiene plazo a la vista. Este martes, Enarsa recibió las ofertas para importar más barcos con GNL. Hasta ahora habían comprado 20 buques por un millón de m3, de los cuales solo dos llegaron en mayo.Por inconvenientes en los pagos, no alcanzó a descargar el buque de gas natural licuado (GNL) que el Gobierno compró de urgencia por el faltante que había y el frío de estos días. Ante la emergencia, se decidió cortarles el gas a cien industrias. Falta GNC en todas las estaciones de servicio de Córdoba y algunas de Rosario.Según consignó el periodista Nicolás Gandini en Econojournal-,Entonces, la petrolera controlada por el gobierno de Lula da Silva no autorizó la descarga del cargamento que la Argentina había comprado el fin de semana en emergencia para contener la crisis de abastecimiento de energía que afecta al país desde hace días.En tanto, Enargas, el ente regulador del sector, convocó a un comité de emergencia, con productores, transportistas y distribuidores, para cortarles el gas a las cien industrias más importantes del país (petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales).Es así que como esta situación agrava la saturación del sistema de gas, ya crítico por las bajas temperaturas, anoche había reportes de varias ciudades del país donde las estaciones de servicio no cargaban gas. El sistema de gasoductos está funcionando al límite de su capacidad.