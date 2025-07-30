05.09.2025 / RECORTE

Crisis energética: el Gobierno reduce exportaciones a Chile mientras la ola de frío tensiona el abastecimiento

El Gobierno recortó los envíos de gas a Chile tras una ola de frío intensa, mientras la demanda interna de hogares, comercios y generación térmica supera los 70 millones de metros cúbicos diarios.




El Gobierno decidió recortar las exportaciones de gas a Chile para garantizar el abastecimiento interno durante la última ola de frío del invierno, mientras la llegada de los barcos de gas natural licuado programados para 2025 marca un límite a la oferta. La reducción se implementó ante la elevada demanda de hogares, comercios y generación térmica, que ya supera los niveles del año pasado.

Siguiendo lo que informó el portal El Post Energético, ENARGAS advirtió que los envíos de gas al país vecino cayeron de casi 8 millones de metros cúbicos a menos de 3 millones en seis días, lo que implica un recorte de 5 millones. La demanda prioritaria para hogares y comercios alcanzó casi 70 millones de metros cúbicos diarios, frente a menos de 50 millones en el mismo período de 2024.

El gas destinado a la generación térmica se redujo a 28 millones de metros cúbicos diarios, casi 10 millones menos que el año pasado, obligando a las usinas a utilizar combustibles líquidos más caros para mantener la producción eléctrica.

En este sentido, el sitio mencionado señaló que los operadores reconocen que hay un colchón gracias al line pack, el gas acumulado en los gasoductos. A la fecha, arribaron al puerto de Escobar 27 de los 29 buques de gas natural licuado previstos para este año, lo que obliga a complementar el abastecimiento con gas local y volúmenes importados desde Bolivia para la generación térmica en el norte.

Especialistas advierten que, a pesar del recorte de exportaciones y la llegada de los barcos, las bajas temperaturas y la alta demanda podrían seguir generando tensiones en el suministro durante los próximos días.

