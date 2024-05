Pablo Echarri confesó que tiene que vivir con sus ahorros, y Karina Milei lo atacó en sus redes sociales

.@echarripablo1 vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?

Karina Milei hizo su primera aparición en las redes sociales al arremeter contra el actor Pablo Echarri tras los recientes dichos sobre su gobierno donde aseguraba que tenía que usar sus ahorros para llegar a fin de mes. “¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… ¡VLLC!”, fue el contundente mensaje de la secretaria general de la Presidencia en X (ex Twitter).Casi de inmediato, el presidente Javier Milei, que se encuentra de gira por Estados Unidos, se pronunció al respecto a través de la misma red social. “Tsunami de chanes... El jefe ha hablado... Vaaamooo”, le festejó a su hermana.La respuesta de la funcionaria surgió después de que Echarri se refiriera a la situación del país con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei en medio de una entrevista. En diálogo con Fuera de agenda (C5N), el actor contó que cambia dólares para vivir. “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”, contó. Y retomó: “Yo hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”.A través del fuerte mensaje dirigido hacia el actor, Karina Milei lanzó su primera aparición tras la presentación de su cuenta de X, el pasado 20 de mayo. La hermana del Presidente viene trabajando para intentar que el partido de La Libertad Avanza cobre relevancia a nivel nacional. Fue durante la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park donde el partido libertario colocó puestos con el fin de reclutar firmas de personas que se quieran afiliar. Mientras tanto, la secretaria general gana un gran protagonismo en la administración actual, siendo parte del círculo cercano del mandatario.LOS DICHOS DE ECHARRIDurante la entrevista que realizó Pablo Echarri, y que provocó una respuesta de Karina Milei, el actor arrojó diferentes comentarios sobre el modo en que Milei está llevando adelante su gestión. En este sentido, señaló: “Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”. “La economía en argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas”, sentenció el actor quien también ocupa el cargo de tesorero de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes).Y continuó: “La calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio. Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz”.A su vez, fue consultado por el periodista respecto a los aumentos en los precios y las tarifas. “¿Cómo estás vos en lo personal y en lo económico, con la suba de las tarifas de la luz, del gas, la economía en tu casa, los precios de la carne?”, le preguntó.A lo que Echarri respondió: “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido”. “Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”, manifestó.