El último adiós a Nora Cortiñas: despiden a la referente en un ex centro clandestino convertido en Casa de la Memoria

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo,y este viernes la despiden en el predio de la ex-Mansión Seré, en el partido bonaerense de Morón.Según informó la Municipalidad de Morón, partido en el que residía eferente de los Derechos Humanos, el velorio se realiza este viernes a partir de las 9 y hasta las 19, en la ex-Mansión Seré, ubicada en Santa María de Oro y Blas Parera, en la localidad bonaerense de Castelar.a salud de le emblemática Cortiñas se había deteriorado en el último tiempo: Hasta principios de este mes, participaba en silla de ruedas de la ronda de las Madres en Plaza de Mayo. Siempre con un pañuelo blanco en su cabeza y una foto de su hijo desaparecido (que nunca apareció) colgada en el cuello, solía participar de infinidad de luchas.En un breve comunicado, su familia reveló queen el hospital de Morón por una hernia que se sumo a otras patologías que agravaron el cuadro. "Referente destacada por su lucha incansable en defensa de la vida y los Derechos Humanos.", sostuvieron.En este sentido, manifestaron: "Queremos transmitirles quey agradecemos todas las expresiones de reconocimiento y afecto que ella recibió a lo largo de su vida, y que a nosotros nos abrazaron amorosamente en estos días tan difíciles".Nora Morales de Cortiñas, conocida como Norita Cortiñas, nació el 22 de marzo de 1930.Doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas en el año 2000, la Universidad de Salta en 2004, y la Universidad de Buenos Aires en 2012.Tal como ella relató, su vida cambió cuandoen la estación de Castelar, provincia de Buenos Aires. En el momento del secuestro, Gustavo era estudiante universitario y colaboraba con el padre Carlos Mugica en la Villa 31. Tenía 24 años. Su hijo aún permanece desaparecido. Hasta el día de hoy, sus restos no fueron encontrados, ni se pudo obtener información alguna sobre su paso por algún centro clandestino de detención.El 30 de abril de ese mismo año participó de su primera ronda de Madres, la cual recordó en una entrevista: "Eramos muy poquitas y todas estábamos atravesadas por el miedo y la angustia mientras averiguábamos por el paradero de nuestros hijos nos íbamos encontrando con mujeres y hombres en la misma situación”.En 1980, comenzaron a usaren la cabeza con el nombre y apellido del familiar desaparecido, bordado por la peregrinación hacia la Basílica de Luján, y desde ese día no se lo quitó más.Su lucha continuó firme hasta sus 94 años. La búsqueda de la verdad y la justicia la llevó a participar en numerosos congresos, seminarios y debates en los temas de derechos humanos, mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (NU). Norita también se destacó en la cultura y educación y durante su trayectoria dictó cursos en universidades, colegios secundarios, centros de estudios y asociaciones de profesionales, organizaciones civiles, sindicales y vecinales.De hecho, hasta un club de fútbol argentino lleva su nombre:. Nacido en 2017, tomó su nombre por ser una figura de lucha y militancia. En 2022 se constituyó formalmente, con la firma del estatuto oficial a mano de Cortiñas, designada presidenta honoraria del mismo.En lo que respecta a estos últimos meses,como el de Javier Milei y Victoria Villarruel. El 9 de mayo avisó que no iría a Plaza de Mayo para plegarse al paro general de las centrales obreras. Su última vez en ese lugar había sido una semana antes. Estuvo en la Feria del Libro en un homenaje a la periodista María Seoane.