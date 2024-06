Tras la exposición de CFK por el gas y los alimentos, Martín Menem buscó cruzarla en X: "Dejaron el país hecho pelota"

En medio de la crisis política del Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le respondió a la oposición y a Cristina Kirchner a los acusó de haber dejado el país "hecho pelota".En un duro tuit, la exmandataria apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la falta de gas, el escándalo por los alimentos no entregados por el Ministerio de Capital Humano y el "superávit trucho": "Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas", manifestó.Después de una semana de gira: Milei volvió al país en medio del escándalo por alimentosAnte esto, Menem decidió no quedarse callado y le respondió por la misma red social: "Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Dejaron el país hecho pelota. No quedó NADA POR DESTRUIR"."Ud. tuvo ejércitos de funcionarios ineptos que FUNCIONABAN a 'sobreprecio', 'facturas truchas', 'obras fantasma', 'privilegios', etc etc. Mientras sus funcionarios 'funcionaban' de esa manera, el país se EMPOBRECÍA aceleradamente, llegando al punto de que casi 7 de cada 10 menores de edad tiene problemas de alimentación", continuó. Y agregó: "No le da VERGÜENZA? Digo, no será momento de dar un paso al costado para siempre?".