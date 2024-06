Elecciones en México: Sheinbaum es la presidenta electa y López Obrador se va con fuerte respaldo

Gracias, gracias, gracias; no les voy a fallar. Vamos a avanzar con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/vwXlA7w54X — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron.



Mienten como siempre. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 3, 2024

México culminó ayer una jornada electoral histórica cuandoal imponerse con contundencia. La sucesora del izquierdistar logró un piso de votos superior al 58% y le sacó una diferencia abrumadora a su principal rival, Xóchitl Gálvez, que no llegaba a superar el 29%, según las proyecciones oficiales.”, expresó Sheinbaum en su primer mensaje a los mexicanos desde el búnker del oficialismo en el Hotel Hilton donde remarcó: “Como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”, afirmó.Tras lo que fueron las elecciones más grandes en la historia del país, el “conteo rápido” del(INE) -el órgano autónomo que maneja las elecciones en México-o “4T”, que puso en marcha en 2018 con su llegada al Palacio Nacional. Y confirmó el fuerte declive de la derecha y de los partidos tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, que unidos conseguían menos de un tercio de los votos.”, aseguró Sheinbaum. Y es que los números los dejaron cerca de una supermayoría en el Congreso, con una ventaja para Sheinbaum para realizar las reformas que López Obrador buscó impulsar y no logró al ser acusado de querer concentrar poder.Sheinbaum se comprometió a continuar el proyecto político de López Obrador, a quien definió como “un hombre excepcional”. “VEs decir, a seguir construyendo un verdadero Estado de bienestar”, remarcó.Gálvez, candidata de la alianza de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD y principal rival de Sheinbaum en estos comicios, se declaró ganadora, sin reconocer su derrota. “Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron. Mienten como siempre”, escribió Gálvez en X pasadas las 23, hora local, en medio de un lento escrutinio y antes de que el INE difundiera sus proyecciones.Pasada la medianoche, el INE difundió sus proyecciones oficiales. Y Gálvez tuvo que llamar a Sheinbaum para reconocer la victoria de la izquierdista.