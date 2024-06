"Que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo": Francos rechazó la reforma jubilatoria de la oposición

El jefe de Gabinete,rechazó la reforma de la movilidad jubilatoria propuesta por la oposición que se debatirá este martes en la Cámara de Diputados en la sesión especial convocada por la UCR.El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles", explicó el funcionario de La Libertad Avanza (LLA).El exministro del Interior señaló que, "salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas".Y remarcó: "Cuando no hay recursos no se puede de una manera fácil aumentar tal cosa o tal otra".Además, consideró defendió la gestión del Gobierno. "Estamos tratando de ordenar.Hay que empezar a construir desde esa situación. No se puede pretender que en seis meses de gobierno se solucionen problemas que se acumularon durante décadas", expresó.Este martes en dos sesiones especiales separadas, la Cámara baja debatirá este martes proyectos centrales presentados por la oposición: en la primera sesión del día tratarán las iniciativas para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y más tarde discutirán el presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).