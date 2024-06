¿Y la libertad de prensa?: el ministro Cúneo Libarona denunció a dos periodistas por instigación a cometer delitos

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por "instigación a cometer delitos". Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los hechos específicos que se imputan a los periodistas, ya que las consultas realizadas por esta agencia al Ministerio no han obtenido respuesta al momento de redactar este informe.Ambas denuncias son presentadas a título personal por Cúneo Libarona y no se invoca al Ministerio en las mismas.

La denuncia contra Nancy Pazos ha sido registrada con el número 2129/2024 y ha sido asignada al juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Por su parte, la denuncia contra Darío Villarruel, por el mismo delito, ha sido registrada con el número 2106/2024 y ha recaído en el juzgado federal número dos, bajo la jurisdicción de Sebastián Ramos.En cuanto a la intervención fiscal, en el caso de Pazos será Ramiro González quien esté a cargo, mientras que en el caso de Villarruel será Eduardo Taiano.Nancy Pazos ejerce su labor periodística en las radios Mega y 10, así como en los canales de televisión Telefé y C5N, mientras que Darío Villarruel trabaja en las radios 10 y El Destape, así como en el canal de noticias C5N. De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, Villarruel, en declaraciones a Radio Splendid, expresó su sorpresa por la denuncia, destacando que el contenido de su editorial no justifica tal acción legal. A pesar de desconocer los detalles de la denuncia, Villarruel manifestó su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en la libertad de prensa y en el ejercicio del periodismo en un contexto donde se promueve la libertad.