Alimentos retenidos: la Justicia federal detectó contradicciones que podrían complicar a Pettovello

Tras el procedimiento que se hizo el sábado a la tarde en el depósito de Villa Martelli por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, la Justicia federal encontró diferencias entre lo que el Ministerio de Capital Humano le informó oficialmente sobre la cantidad y el tipo de comida que tenía almacenada en dicha localidad.Fuentes judiciales informaron a Infobae que “hay una multiplicidad de divergencias” entre lo que el Gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Esas diferencias están en que falta comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraban en el lugar.“Es un primer análisis porque seguimos relevando información y además falta mucha documentación que no se encontró”, explicó la fuente al medio.Esa situación fue hecha pública por el dirigente social Juan Grabois durante la escandalosa audiencia que tuvo hoy en la Cámara Federal de Comodoro Py con funcionarios y abogados de Capital Humano. “Hay faltantes en los depósitos”, dijo Grabois.El Gobierno nacional presentó en la causa judicial -en la que se investiga si funcionarios de Capital Humano cometieron delitos por no repartir alimentos a comedores y merenderos- un informe que le requirió Casanello respecto a la cantidad de comida, tipo, fecha de compra y de vencimiento que tienen en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en Tucumán.Capital Humano informó que entre los dos depósitos tiene 5.902.987 kilos de comida: 3.627.815 kilos en el depósito de Villa Martelli y 2.275.172 de kilos en Tucumán. Según el informe se trata de aceite de girasol y de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzos, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, locro, pasas de uva, pasta de maní, puré de tomate y yerba mate.De allí surje que hay comida vencida. 3.792 kilos de yerba mate de la marca “La Hoja” que vencieron el 31 de enero de 2022, lo que corresponde al gobierno de Alberto Fernández. También 40 kilos de arroz y hortalizas que expiraron el 28 de febrero de 2024. Pero además que hay alimentos que expiran en julio. Es el caso de 339.867 kilos de leche en polvo que vencen entre el 7 y el 30 de julio y 4.439 kilos de harina de maíz de la que vencen el 25 de julio.Cuando se conocieron esos datos, el GAobierno informó que la mercadería próxima a vencer la iba a repartir el echado y denunciado penalmente Pablo De la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Previamente, había dicho que no había alimentos que estuvieran por vencer. En la causa debía presentar un plan para repartir todos los alimentos de los depósitos. El plazo para cumplir la orden vencía el jueves y no lo hizo. Apeló el fallo para que sea revocado por la Cámara Federal, que hoy realizó una audiencia para tratar el caso.Ante esas divergencias, la fiscal Ochoa pidió que se haga un procedimiento en el depósito de Villa Martelli para constatar si la información aportada por el Gobierno es efectivamente lo que hay en el depósito.El informe final se estaba terminando de elaborar, pero en un primer análisis lo hallado en el depósito no es lo que estaba en los papeles del gobierno. La comida vencida ya no se encontraba y falta mercadería que estaba en el informe. “De esa comida que falta no surge una justificación del por qué, o cuál fue su destino o su fecha del egreso del depósito. Lo mismo con la mercadería vencida, no se sabe el destino”, explicó una fuente consultada por Infobae.En el depósito se encontró documentación que está siendo analizada, pero también no se encontró otra documentación considerada esencial para poder cruzar información, como por ejemplo remitos.