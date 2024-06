Secretario sí, pero ministro no: Sturzenegger se encaminaría para ocupar una secretaría bajo la órbita de Francos

El cerebro que diseñó el mega DNU y el resto de las desregulaciones del Estado asumiría formalmente en el Gobierno la próxima semana. Se trata Federico Sturzenegger, quien juraría como secretario bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que controla Guillermo Francos. No lo hará como ministro a diferencia de lo que se barajaba hasta el momento.La demora de su desembarco -explicaron desde Casa Rosada a Letra P- se debe a que todavía no están claras las competencias que Sturzenegger tendrá a su cargo. En algún momento, la fecha para su desembarco estaba fijada con la aprobación de la nueva Ley Bases, que le dará el marco regulatorio para sus competencias. El propio Milei había hecho ese cálculo, pero la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse aceleró los tiempos de lo que el Presidente llama "la nueva etapa" de su gobierno.Los que están al tanto del rediseño de la ley de Ministerios le dijeron a Letra P que esperan que el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri asuma la semana próxima como secretario de Modernización, si bien hace tan sólo unos días, Francos había informado que se haría cargo de un ministerio aún no creado.Aunque todavía no está claron por qué el Gobierno decidió degradar el futuro cargo de Sturzenegger, todo indica que fue una decisión que tomó la propia mesa chica presidencial. De hecho, se espera que en el transcurso de los próximos días, Milei lo convoque a una reunión privada para comentarle el diseño de su secretaría, los detalles de su puesto y las distintas responsabilidades que tendrá."Se deben una reunión. Una vez que eso suceda, y que Federico también le diga cuál cree que es la mejor forma para sumarse, se anunciará", comentó a Letra P una fuente de consulta constante del jefe de Estado.De todas maneras, hay algunas certezas. El asesor presidencial visita cotidianamente la Casa Rosada, lo cual alimentó las sospechas de que tiene un oficina en las sede de Gobierno que no tiene su nombre en la puerta. Su responsabilidad será la de "modernizar el Estado y desregular la economía", tal como lo anunció Francos en conferencia de prensa, luego de encabezar su primera reunión con su equipo en Balcarce 50."Quiere incorporar al Gabinete una persona que sea capaz de analizar la regulación argentina y discutir con todos los miembros del Gabinete su visión sobre lo que tiene que ser el proceso de simplificación y desregulación de nuestra compleja normativa pública", amplió Francos en su momento a declaraciones a radio Rivadavia.De acuerdos a fuentes del oficialismo, es posible que Sturzenegger transforme la vieja área de Simplificación y Transformación del Estado, que estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y la amolde a los intereses de su propio proyecto, como hacerse cargo de las empresas públicas susceptibles de ser privatizadas o cerradas.