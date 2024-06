La Corte Suprema desestimó un planteo del juez Gemignani por un misógino mensaje por el Día de la Mujer

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo del juez de Casación, Juan Carlos Gemignani, quien cuestionó una serie de medidas de prueba ordenadas por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Este hecho se desencadenó luego de que se hiciera público un controvertido saludo que el juez envió a sus colegas en el Día de la Mujer de 2021.

El mensaje, que generó repudio, rezaba: "Feliz día para todas !!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia !!! Gran abrazo !!!! Hasta qué la igualdad nos es solo relato !!! (sic)".La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura inició un procedimiento en su contra, ante lo cual Gemignani presentó una acción de amparo. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, su reclamo fue rechazado al no lograr acreditar que la Comisión hubiera incurrido en ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.Finalmente, la Corte Suprema también desestimó la postura del juez. A pesar de esto, Gemignani no enfrentará sanciones, ya que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura no logró alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para aplicarlas, como se resolvió en marzo pasado.