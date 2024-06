Mayra Mendoza recorrió el galpón de Desarrollo Social: "No vamos a parar de trabajar por más que nos ensucien"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este miércoles el galpón de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social local, ubicado en el Parque Industrial La Bernalesa, donde mostró a traves de un vivo en Instagram el estado en el que se encuentra el lugar, no solo por su gran tamaño sino también por la limpieza y orden de las distintas mercaderías almacenadas.“Son las 9 de la mañana. Hace más o menos una hora que comenzó a funcionar este lugar, que es el galpón de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes, al que tanto tiempo le están dedicando con algo que es mentira. Como ven, es un lugar enorme, que no existía. Cuando llegamos a la gestión, había un galpón en Quilmes Oeste, donde nos encontramos hasta colchones podridos, ni hablar de la comida vencida, todo estaba en unas condiciones deplorables. Lo trasladamos a este lugar, que es tres veces más grande, y acá tenemos los elementos que se van usando para abordar las diferentes situaciones que puedan ameritar asistencia para las familias”, señaló la intendenta en el inicio del recorrido.Y agregó: “Este es el trabajo de todos los días. En Quilmes asistimos 200 puntos solidarios y son aproximadamente 30.000 familias las que llegan a complementar sus alimentos. En este momento estamos preparando las bolsas que van a salir para los puntos solidarios de los Centros Integradores Comunitarios. Los módulos tienen 11 productos, entre ellos, leche, polenta, azúcar, harina, aceite, arvejas, fideos. Quería mostrar un poco esto, quería que vean cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, dónde estamos. Porque para hablar es fácil y cada vez hay más irresponsabilidad en el hecho de emitir una opinión que está cargada de mala intención y de mentiras”.Después de tres días consecutivos en los que algunos medios difundieron información falsa sobre la situación del almacenamiento de la comida en Quilmes, Mayra aseguró: “Nosotros no vamos a parar de trabajar por más que mientan, por más que inventen, por más que nos ensucien. Nuestra vocación y nuestra obligación es esta, es estar todos los días laburando para mejorar las condiciones de vida de la gente en un tiempo muy difícil y para volver a tener un proyecto de país que no se determine por un galpón de Desarrollo Social y repartir alimentos, sino para que la gente tenga trabajo, para que los pibes puedan ir a la escuela, para que haya una salud pública que realmente dé respuestas y que nuestra población esté protegida, cuidada, que es justamente lo que no está sucediendo ahora”.Por último, Mayra subrayó: “Hay un Estado de desprotección total, con la insensibilidad y la crueldad que maneja el gobierno del presidente Javier Milei, así que les pedimos responsabilidad a todos los funcionarios que hoy tienen el honor de gobernar la Argentina y también les pedimos responsabilidad a aquellos periodistas que tienen mucha, pero mucha responsabilidad sobre lo que generan, sobre el odio que engendran y cómo afectan a la salud mental de la población diciendo mentiras, acusando a las personas y desacreditando o intentando desacreditar el trabajo de todos nosotros, en este caso aquí en Quilmes, pero también de un sector político en particular que es el peronismo. Nosotros no vamos a responder de otro modo más que mostrando el trabajo”.