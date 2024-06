El presidente del Banco Provincia le respondió a Javier Milei tras las críticas a su gestión

Durante su participación en el Latam Economic Forum 2024 el Presidente @JMilei dijo que @bancoprovincia está "saturado" en su situación económica y financiera. Pero lo que realmente está saturado es el pueblo argentino de sus mentiras y atropellos.



Sigue ⬇️ — Juan Cuattromo (@JCuattromo) June 6, 2024

El titular del Banco Provincia,le contestó en redes sociales al presidentetras las críticas a su gestión, que el jefe de Estado había lanzado en su discurso en el Foro de Economía Latinoamericano., aseguró el funcionario bonaerense.Durante su participación en el Latam Economic Forum 2024, el Presidente había analizado la situación de las Leliqs y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En ese marco, Milei resaltó:Y continuó: "¿Y el resto? Es cierto que una parte no está cercano a nuestro dominio político. De hecho, está en manos de un enemigo político que además se encarga de llenar de pauta a medios para ensuciarnos y tapar las macanas que hace”.Ante esta acusación, el presidente del Banco Provincia resaltó el estado del banco provincial:. Además, sobre los pasivos remunerados del BCRA que mencionó el Presidente, precisó que "desde hace cuatro años, la administración prudencial de la liquidez del Banco nos permite operar alineados con el resto del sistema, tanto en el índice como en la composición".Ante empresarios en Parque Norte, Milei había criticado las políticas relacionadas al Banco Provincia. Por eso, Cuattromo resaltó los logros del Bapro en el último tiempo:, continuó.En su cuenta de X (ex Twitter), el presidente del Bapro salió al cruce tras los dichos del Presidente, que había asegurado queCuattromo no se quedó atrás, y expresó: