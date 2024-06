Victoria Villarruel llamó a sesión especial para tratar la Ley Bases en el Senado el próximo miércoles

• Los Senadores y Senadoras del Interbloque @unionxlapatria formalizamos un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 con el objeto de tratar el proyecto de interpelación a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. pic.twitter.com/h5m0VmhAMo — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) June 6, 2024

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, convocó este jueves a una sesión en el Senado para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal para el próximo miércoles a las 10. De aprobarse, ambas normas serán con modificaciones y tendrán que volver a Diputados.Después de negociaciones con la oposición dialoguista, el Gobierno logró llevar al recinto los dos megaproyectos de ley que considera centrales para la gobernabilidad. Sin los consensos necesarios y con la férrea oposición de Unión por la Patria, se vieron obligados a ceder modificaciones y para lograr dictamen en el Senado debieron intervenir para lograr el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Villarruel.En particular, el oficialismo tuvo que aceptar retoques, entre otros, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los cambios tuvieron que ver con el retorno de la cuarta categoría de Ganancias en el apartado fiscal que engrosaría la masa coparticipable. En el nuevo texto que llegará al recinto habrá un piso más alto para las provincias patagónicas, a diferencia de la ley aprobada en Diputados.Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:- Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.- Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.- La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.- Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.- Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.- Figura del monotributo social.- Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.- Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.- Regalías mineras: subieron del 3% al 5% el tope que pueden cobrar las provinciasDesde el bloque de Unión por la Patria pidieron una sesión especial para interpelar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco del escándalo con la no distribución de los alimentos almacenados. La funcionaria, que viene de recibir la citación de la Comisión de Salud de Diputados, deberá enfrentar también al reclamo de los 33 senadores que conforman el interbloque kirchnerista.En la cuenta de X (antes Twitter) de @unionxlapatria, publicaron: ''Los Senadores y Senadoras del Interbloque @unionxlapatria formalizamos un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 con el objeto de tratar el proyecto de interpelación a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello''.Además, acompañaron el texto con una foto del pedido elevado a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, donde la convocatoria tiene como fecha el próximo miércoles 12 de junio, a las 11 de la mañana. De esta manera, citan a la ministra Pettovello ''para su interpelación'', luego de la no distribución de las toneladas de alimentos almacenadas en depósitos.