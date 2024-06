Villarruel criticó a Kicillof por eliminar la repitencia en la secundaria: "Avala y acrecienta desastrosos resultados"

En una provincia donde para el Gobernador @Kicillofok sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor… pic.twitter.com/gO7r4OE1IK — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2024

La vicepresidentacruzó al gobernadorluego de que el gobierno bonaerense decidiera eliminar la repitencia en la secundaria y dijo que sus referentes son “impresentables”.“En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, sostuvo la vicepresidenta en su red social X (antes Twitter).Y señaló: “¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”.Junto al posteo sumó dos fotos de Kicillof junto a quienes calificó de "referentes impresentables". En las imágenes se ve al Gobernador con el titular de Suteba en la Provincia,el diputado nacionaly el titular de ATE,. Y otra abrazado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con calificaciones numéricas cuatrimestrales. Ahora, los estudiantes no deberán recursar las asignaturas que tenían aprobadas sino que tendrán que intensificar los saberes de aquellas que no lograron superar.La, y no se promediarán los dos cuatrimestres: será obligatorio aprobar cada uno.Antes de tener que repetir, los estudiantes pasarán por un “período de intensificación”: se trataPor eso, desde el gobierno provincial plantearon que la reforma prevé “más tiempo de escuela”, especialmente para aquellos estudiantes que tengan más dificultades.Los alumnos podrán “intensificar” hasta cuatro materias desaprobadas. Si tienen cinco o más materias pendientes, deberán definir cuál/es van a intensificar (hasta 4) y cuáles van a recursar. Entre otras novedades, se prevé conformar un “Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas” (EDTE), que orientará a los estudiantes y familias con estas decisiones. Ese equipo estará integrado por docentes, directivos y un preceptor de la escuela, además de un docente “coordinador de trayectorias”.