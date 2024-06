"No estoy de acuerdo con el aumento para los diputados pero es mi deber garantizar el funcionamiento", dijo Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó su decisión de firmar una resolución que aumenta las dietas de los legisladores en un 80%, a pesar de no estar personalmente de acuerdo con dicho incremento. En un evento de agasajo a la prensa parlamentaria por el Día del Periodista, Menem afirmó que su deber es garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo, aunque no comparta la medida."Yo no estoy de acuerdo con el aumento. De hecho, ustedes saben que yo desde que entré a la política sorteo mi salario. Pero es mi misión, o mi deber, garantizar el funcionamiento", explicó el riojano.Menem señaló que el sueldo de los diputados había quedado desactualizado en comparación con los haberes de los senadores, aunque aclaró su discrepancia con el incremento otorgado en la Cámara alta.El titular de Diputados destacó que accedió al aumento "a pedido de todos los diputados, sin dar nombres", y que lo hizo por resolución para evitar problemas en el recinto. Según sus palabras, todos los diputados le plantearon el tema de una manera que no podía permitir que se sometiera a consideración del recinto, ya que podría haber surgido cualquier número.