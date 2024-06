Desde la comunidad islámica calificaron la actitud de Milei como "una falta de respeto" y un hecho "sin precedente"

Tras el faltazo de Javier Milei por la presencia del embajador de Palestina, el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Assad, calificó la actitud del mandatario libertario como "una falta de respeto y de ética total".De esta manera, Assad se refirió a la ausencia de Milei en un acto organizado por Centro Cultural Islámico. Desde el Gobierno argumentaron que se había tratado de razones “de agenda”, pero finalmente atribuyeron la decisión a motivos diplomáticos y geopolíticos.De acuerdo a lo que informaron desde su entorno, Milei no sabía que iba a participar Riyad Alhalabi en ese acto. Pero al enterarse, el Presidente estalló de furia en el auto y pidió volver. Se encontraba a solo dos cuadras del lugar."La verdad que esto no tiene precedente y nunca nos hubiésemos imaginado algo así. Me pareció un exceso de proceder por parte de un presidente", opinó Assad en diálogo con Radio Rebelde para el programa Y arriba quemando el sol, y remató: "La situación fue de desaire, de una falta de respeto y de ética total".El presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámoica explicó que ayer fue un "día sagrado de los musulmanes porque es el día en el cual se reza en comunidad y la idea era hacer una recepción, una charla, para aproximarse con el Gobierno actual"."Es algo muy triste cuando él (Javier Milei) menciona el terrorismo islámico porque el islam no es terrorista. Además, cuando lo hace involucra a todo el mundo, inclusive a quien él siempre idolatró y veneró como el doctor Carlos Menem", manifestó.En este marco, indicó: "Es un momento para revalidar en Argentina lo que venimos trabajando hace más de cien años entre todas las comunidades. La convivencia es una demostración en el mundo. No hay que poner en riesgo eso"."Creo que tenemos que respetar la religión tal cual es. La religión no tiene terrorismo. Nosotros repudiamos la violencia en cualquiera de las manifestaciones posibles, pero siempre se confunde porque la utiliza un grupo minúsculo para atentar contra el mundo en nombre de Dios. Esa gente no nos representa", concluyó Assad.