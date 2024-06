Caputo chicaneó al ingreso de Sturzenegger: "No va a estar en mi equipo"

A seis meses de la asunción de Javier Milei, el ministro de Economía,, brindó esta noche una entrevista televisiva en la que se refirió a la evolución de la actividad económica, el alza en el dólar, la caída en la inflación y el impacto de las medidas sobre las jubilaciones. También se refirió a las condiciones para levantar el cepo y habló del rol que tendráen el gabinete.El titular del Palacio de Hacienda hizo un repaso en el canal LN+ de las principales variables económicas y financieras luego de semanas convulsionadas por la divisa estadounidense a nivel local, donde el gobierno también convive con la discusión sobre la nueva formula previsional, el debate de la ley Bases y el posible ingreso del extitular del BCRA al Gabinete nacional.Lo más llamativo entre las declaraciones de Caputo fue cuando reflexionó sobre el arribo de Federico Sturzenegger al gobierno y pese a que aclaró que "es muy buena la relación con (Federico) Sturzenegger", deslizó lo que pareció ser una chicana: "", dijo., consideró.En este sentido, el ministro se refirió a la recesión económica al insistir que ", reconoció. Al tiempo que valoró que", añadió. Empero aclaró que “pero el nivel de esperanza que tiene la Argentina se dio vuelta: la mayoría de la gente entendió que este es el camino, no se comen más el cuento del populismo, que era una estafa piramidal: imprimo plata y la regalo... si fuera un modelo razonable, se aplicaría en otros lugares del mundo... esto es fáctico, no podemos discutir esto... no lo discute nadie: lo discute el militante o el que es fanático".En cuanto al pronóstico del ministro de Economía para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo: “Estaría debajo de los cinco puntos”. Así, en cuanto al riesgo país y la evolución del dólar: "Trabajamos para bajarlo. Si la ley (Bases) pasará, estaríamos en 1000 puntos ".Normalmente, las variables financieras reaccionan de acuerdo a la situación económica. Pero movimientos como el del dólar, que pasó de estar tranquilo en 1100 a estar 1300, hoy en día obedecen a la política", sostuvo.De esta manera exceptuó que "no tiene que ver con economía. Nosotros ahora estamos en superávit fiscal, comercial y de moneda corriente”.En cuanto al cepo cambiario señaló que “no nos fijamos una fecha exacta porque no tenemos la bola de cristal”. Y consideró que las cuatro “condiciones” para que el Ejecutivo quite el cepo: “. “A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente", explicó.En otro orden consideró la situación crítica de las jubilaciones, y -buscando desligarse del tema- lanzó que "dijo seguidamente. En forma contradictoria agregó que "cuando mirás los que no aportaron, eso está 3% abajo; los que aportaron están 3% arriba". "Están queriendo petardear el equilibrio fiscal, porque saben que es el corazón del plan; por eso apuntan ahí", expresó.Sobre el final, se refirió a la crisis política que hay en el Gobierno tras la fuerte polémica en torno a Capital Humano: "Al Presidente le sobra determinación, coraje y convicción; le falta apoyo político, que nos falta a todos... más apoyo político". "A Sandra Pettovello le sobra coraje también, ovarios; y le falta que la dejen trabajar tranquila", sostuvo. Y manifestó que