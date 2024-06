Lejos de la interna del PRO: Horacio Rodríguez Larreta se casa con Milagros Maylin

El ex precandidato presidencial del PRO. El evento será el 19 de octubre, en Pacheco, Provincia de Buenos Aires, y contará con la presencia de unos 350 invitados, entre familiares y amigos.El ex Jefe de Gobierno porteño aprovechó esta nueva etapa alejado de los principales focos políticos y dará un paso más en la relación que lleva con su joven pareja, a quien le lleva 20 años. La elección de la fecha fue especial, ya que se estarán cumpliendo dos años del momento en que ambos decidieron confirmar públicamente su relación.”, decía Rodríguez Larreta en octubre del 2022 al confirmar su vinculación sentimental con Milagros Maylin, quien se desempeñaba como secretaria de Bienestar Integral en el gobierno porteño.La organización de la boda tendrá una celebración religiosa y una ceremonia civil, todo en la misma locación donde luego tendrá lugar la fiesta. Los novios contarán con la presencia de sacerdotes amigos que les brindaron acompañamiento espiritual a lo largo de todo su vínculo.Milagros Maylin tiene 38 años y el ex jefe de Gobierno porteño 58.Se trata de un nuevo capítulo en el historial sentimental de uno de los fundadores del PRO. Cabe recordar que su última relación acumuló escándalos tras la separación de Bárbara Diez, quien en reiteradas oportundidades deslizó, vía redes sociales, su descontento con el nuevo vínculo del ex alcalde de la CABA.