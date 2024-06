La provincia de Buenos Aires presentará un petitorio a Luis Caputo por las deudas

La provincia de Buenos Aires presentará un petitorio al ministro de Economía, Luis Caputo, por una deuda de $5,8 billones de la Nación al Estado provincial entre compromisos elegibles y obra pública. "Hasta ahora no ha dado una respuesta", subrayó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.El funcionario anunció este lunes que el martes "un grupo de ministros e intendentes nos vamos a estar haciendo presentes en el Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio al ministro Caputo en consonancia con las deudas del Gobierno nacional con la provincia que presentamos la semana pasada". "Algunas son elegibles, otras son con el pueblo de la provincia", aclaró."El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha mentido, porque ha dicho que se le deben cero pesos a la provincia. Nosotros lo hemos presentado con alto nivel de detalle, hemos puesto a disposición de manera pública un documento línea por línea de cuáles son las deudas", precisó."Algunas son elegibles, es decir que hay un documento que las valida. Por ejemplo, los compromisos firmados en el marco del convenio fiscal o por programas que han estado vigentes y no se han hecho los pagos", detalló Bianco."Hay otras sin documentos, pero corresponden a obras públicas iniciadas por el gobierno anterior y por la orientación económica del gobierno nacional han quedado paradas. Dado el principio de continuidad jurídica del Estado, creemos que son deudas con el pueblo de la provincia. Una escuela en construcción a la que le falta el 30% para ponerse a disposición de la comunidad es una deuda con el pueblo de la provincia. De algunas pedimos su finalización y de otras el traspaso para que nosotros la terminemos", añadió Bianco.El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará esta semana el Vaticano, donde mantendrá una audiencia privada con el papa Francisco. "Se confirmó hacia finales de la semana pasada y lo queríamos hacer público porque nos parece importante que el gobernador pueda tener esa audiencia privada, para hablar de la situación en la que se encuentra nuestro país y de los temas de la provincia de Buenos Aires", señaló el Ministro de Gobierno."El papa Francisco es una referencia ecuménica a nivel mundial, no sólo para los hombres y mujeres de fe, sino para todos los que compartimos los valores cristianos, de la solidaridad, el cuidado de la casa común y el bienestar espiritual y material de nuestro pueblo", remarcó el funcionario.