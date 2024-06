Bullrich amenazó con el protocolo anti-piquetes de cara a la movilización contra la Ley de Bases: Que no se les ocurra tirar una piedra"

Este miércoles el Senado va a debatir la Ley Bases y en la plaza del Congreso una manifestación convocada por las centrales sindicales, los movimientos sociales y dirigentes de la oposición reclamará a los legisladores que no aprueben el proyecto. Se espera una concentración multitudinaria, por los sectores que consiguió agrupar y por la gravedad de los cambios planteados por la ley del gobierno, que implican condicionar el desarrollo económico del país por los próximos 30 años. En vísperas de esta protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a calificar a los salgan a la calle de "violentos, tirapiedras y golpistas" y cuanta deslegitimación encontró a mano., dijo y agregó: “Vale solamente la palabra, no vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso. Tenemos fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia. No hay tu tía”. Así, la ministra comenzó a envolver en una nube de violencia la movilización cuando aún faltan dos días para la cita convocada por la CGT, las dos CTA y las organizaciones sociales y de derechos humanos.La movilización contra el proyecto de la ley de Bases fue anunciada el viernes en una conferencia de prensa encabezada por uno de los secretarios generales que tiene la CGT, el camionero Pablo Moyano. Acompañado por integrantes de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y dirigentes de agrupaciones de los movimientos sociales.Moyano aseguró que era “una necesidad y una obligación estar el día miércoles rechazando esta Ley Bases que destruye a las industrias. Va a destruir a los transportes y los trabajadores vuelven nuevamente a pagar Ganancias", y apuntando a los senadores agregó quealudiendo a la posibilidad de que se apruebe el proyecto que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados.Bullrich salió a responder agitando en su mano el protocolo anti piquetes que viene implementando el gobierno contra las manifestaciones populares.Además, indicó que la sanción de la ley permitirá “institucionalizar que los cambios que no tengan vuelta atrás”.