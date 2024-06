Caputo anunció que negociará más deuda con el FMI y dijo que Argentina tenía "cáncer"

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó el escenario de un evento libertario para anunciar que el Gobierno tomará nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de llenar de elogios al presidente Javier Milei, culpar y atacar a la oposición por la suba del dólar blue y el empeoramiento de todos los precios financieros y por la Ley Bases y describir a la Argentina como un país que tenía "cáncer" y "metástasis"

“El diagnóstico era mas que obvio: teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse”

"Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y que la Ley salga. Pero nosotros vamos a seguir; todo el mundo sabe que esta ley favorece a todos los argentinos y por eso la oposición no la quiere aprobar, es gente que no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Están en política por el negocio y ellos quieren manejarlo”

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda fueron en la apertura del seminario “El renacer de la libertad en Argentina y el mundo”, un evento libertario que cerrarán Milei y el empresarioCaputo habló ante un auditorio amigable, que sólo lo aplaudía, defendió de manera férrea la gestión económica, pese a que todos los datos de la economía real empeoraron, y pidió a los presentes que no teman cuando hay ruidos en el mercado: “Esto no es lo que vieron 50 veces, esta vez la macro está ordendada”.Tras criticar la herencia recibida y destacar las acciones de su Gobierno, "Toto" Caputo materializó los memes que suelen usarse para describirlo en redes sociales y adelantó que busca negociar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario., afirmó el ex ministro de Mauricio Macri.En ese sentido, el funcionario clave del ajuste de Milei enumeró que "para salir del cepo hay cuatro condiciones: equilibrio fiscal, solucionar los stocks de demanda de dólares heredado, los flujos (de eso el 75% esto está solucionado), y el cuarto es que haya un relación razonable entre reservas en el BCRA y los pasivos remuneados"."No estamos ahí todavía. La cuarta es la que todavía tenemos que seguir trabajando”, planteó Caputo.Ya con seis meses de gestión y números pésimos en pobreza, indigencia, desempleo privado, inflación acumulada, salarios a la baja y despidos en el sector público y el sector privado, Caputo ensayó otra vez un balance de la gestión oficialista con elogios a Milei.El argumento para justificar que lo hecho por el Gobierno es bueno y que no quedaba otra opción, dado los innegables malos indices económicos y sociales que lograron hasta el día de hoy, es que cuando tomaron control del Poder Ejecutivo, la Argentina era “un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria y financiera”.En la apertura de la conferencia, el titular del Palacio de Hacienda enumeró cifras de la “herencia” recibida y apuntó: “Tuvimos realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hizo en un lapso de cinco o seis meses, cosas que no se hicieron en 100 años”.“Han pasado ya más de seis meses, entonces es bueno hacer un pequeño raconto de lo que se ha recibido.; entonces un déficit consolidado de 15 puntos que es una bestialidad”, expresó.En ese punto, Caputo recurrió a una anécdota según la cual - dijo - un colega le había mencionado que se “necesitaba un médico clínico” para mejorar la situación económica, pero que, en cambio, él le advirtió que en realidad “se necesitaba un grupo de cirujanos”., lanzó Caputo, no conforme con su anécdota.En el escenario que describió, sostuvo que el Gobierno tuvo "realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba" y que "se hizo en un lapso de cinco o seis meses, cosas que no se hicieron en 100 años”, además de que “se hizo de una manera sumamente prolija y ordenada”.Caputo celebró así haber alcanzado el equilibrio fiscal “en un mes”, sobre todo “teniendo en cuenta a los más vulnerables”. “La asistencia directa subió un 365%”, dijo.En un segmento en el que se refirió a la Ley Bases, el ministro de Economía pareció atajarse ante un eventual rechazo o retardo en su aprobación al sostener que “se está hablando mucho de la ley en forma binaria, ´si pasa es bueno, si no es un desastre`, y no es así"."Es muy bueno que la ley pase, es una ley para los argentinos, un acelerador un potenciador de la situación económica, pero no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar. El orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual; no va a cambiar el rumbo, es muy importante que se incorpore esto”, insistió.Sin embargo, a partir de allí se dedicó a cuestionar y hasta atacar a la oposición, de quienes dependen para la aprobación y con quienes negocia el jefe de Gabinete,, añadió, casi como un comentarista de X con una cuenta anónima.Según el ministro, la oposición se preguntó “qué pasa si se quedan cuatro u ocho (años) más" y agregó otra pregunta que él imagina que la oposición se hace: "¿Cómo hacemos para manejar el negocio? Lo que está aportando, lo que está apoyando la gente es lo que también desconcierta a la oposición”, insistió con su interpretación, probablemente poco feliz a los oídos de la tarea de Francos.“La gente apoya el cambio, están haciendo un esfuerzo importante, pero la diferencia es que hay esperanza porque la mayoría de la gente entendió que es el camino correcto y que no se sale de un modelo de 100 años en un par de meses; la gran mayoría de la gente ya entendió que no hay que volver ahí. No nos enganchemos con que 30 personas en el Senado atenten contra estos logros”, afirmó.Respecto a la suba del dólar y el riesgo país de las últimas semanas, Caputo puso excusas y, obviamente, también culpó a la oposición:“Seguramente puede haber algo más de volatilidad pero no hay asidero económico para que pase nada. No subestimen los fundamentals. Siempre la política mandó sobre la economía, hoy la economía manda sobre la política. Es un cambio de época. Este presidente no va a cambiar un centímetro adonde nos pidió que fuéramos”, dijo el ministro.Sobre la tarea de Milei, "Toto" Caputo revalidó sus últimas expresiones elogiosas para con el Presidente, al borde de definirlo como un prócer. No obstante, aseguró que ahora "algunos lo quieren subestimar"."Un Presidente que se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar pero nadie se animó en 100 años", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.