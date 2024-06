Milei prometió su "máximo apoyo al pueblo de Ucrania" en la Cumbre Global por la Paz

El Presidente Javier Milei participa de la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. pic.twitter.com/NiSZoO0zhB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 15, 2024

El presidentebrindó un breve discurso en la Cumbre por la Paz, convocada por el mandatarioen Suiza, yen el conflicto con Rusia., ya que como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Ya sea entre individuos, pero en particular. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos”, señaló el jefe de Estado argentino ante los 50 líderes mundiales que participan de la cumbre en el complejo hotelero Borgo Egnazia de la región de Apulia.En ese sentido, Milei remarcó que “libres. “Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay del liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato a su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda". "Creo que es un paso importante para la Argentina hacernos presentes primero en la cumbre del g7 y luego aquí en esta cumbre por la paz”, continuó.Además, destacó que Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a occidente y que cree que la paz es condición necesaria para la prosperidad. “y que nunca debió haber abandonado”, cerró Milei.Desde las 16:00, el propio Zelensky recibió uno por uno a los jefes de Estado, antes de dar inicio a la ceremonia de apertura y dar un breve discurso en el que les agradeció a todos por asistir al encuentro y por la ayuda a Ucrania.Zelensky mantuvo una una reunión bilateral con Milei a quien le hizo entrega de la condecoración “Orden de la Libertad”, por el apoyo que recibió por parte de su gestión.NOTICIA EN DESARROLLO