Advierten que son más de 5 mil los centros de salud que se encuentran al borde de la quiebra

La Unión Argentina de Salud (UAS) alertó por la crisis en el sector prestacional y aseguró que más de 5000 centros privados se encuentran al borde de la quiebra. Mediante un comunicado detalló que los establecimientos “no tienen ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo” y en agosto, “podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP como consecuencia de deudas previsionales e impositivas”.La entidad que nuclea no sólo a las empresas de medicina prepaga, sino a todo el sistema de salud privado incluidos, sanatorios, clínicas, hospitales de comunidad, institutos de diagnóstico, entidades con y sin fines de lucro, explicó que tanto los prestadores como financiadores sufren "desde hace décadas" un "dramático desfinanciamiento" el cual sumergió a los centros médicos "en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad"."El sector prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo. Más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP -a partir del mes de agosto- como consecuencia de deudas previsionales e impositivas", aseguraron.Para UAS, dentro de muy poco tiempo ya no se podrán honrar los compromisos básicos, y ello "impactará directamente sobre la atención de los pacientes". "La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver", agregaron.