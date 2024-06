Milei no recibió a Sturzenegger "por cuestiones de agenda" y persisten las dudas sobre su cargo en la gestión libertaria

El jefe de Gabinete, @GAFrancosOk, y el gobernador @passalacquaok se reunieron en Casa Rosada para la firma de convenios de traspaso de obras de vivienda y educación, que pasarán de la Nación a la provincia. (1/3) pic.twitter.com/vvNj7lgcr0 — Jefatura de Gabinete (@JefaturaAR) June 18, 2024

Tras la cancelación de la reunión entre Javier Milei y Federico Sturzenegger, persisten las dudas respecto al cargo y las competencias que tendrá el ex presidente del Banco Central en la gestión libertaria.Si bien fuentes oficiales alegaron "problemas de agenda" para no realizar la cumbre, cobran más fuerza los rumores acerca de las pocas coincidencias que existen entre el Presidente y su asesor económico respecto a las competencias de la futura área que tendría a su cargo Sturzenegger.El cerebro del DNU 70/2023 atravesó ayer por uno de los balcones que da al Patio de las Palmeras cerca de las 17, en dirección al despacho presidencial. Sin embargo, Sturzenegger no fue recibido por Milei, que en ese momento estaba grabando una entrevista de TV.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que también iba a estar en la reunión con el economista, se dedicó a avanzar con los acuerdos políticos y de gestión con los gobernadores dialoguistas. De hecho, recibió en su lugar de trabajo al misionero Hugo Passalacqua, con quien acordó la firma de convenios de traspaso de obras de vivienda y educación, y el santacruceño Claudio Vidal, con quien busca un tipo de acuerdo similar.La suspensión de la reunión entre Milei y Sturzenegger también condimenta un marco de diferencias con Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía.En este marco, para delimitar sus funciones y evitar ese choque que parece inevitable entre ambos exfuncionarios de la era Cambiemos, el Presidente tenía previsto ofrecerle a Sturzenegger un rol mucho menos auspicioso e influyente de lo que el ex-BCRA había exigido: asumiría una Secretaría, en vez de un Ministerio.De esta manera, ostentaría un puñado de competencias acotadas, en vez de la influencia sobre el Palacio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y el control de las privatizaciones que se imaginaba al principio.