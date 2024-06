Storani rechazó la Ley Bases por "atentar contra los intereses nacionales" y criticó la postura del radical De Loredo

El histórico dirigente radical Federico Storani afirmó que la Ley Bases "atenta contra los intereses nacionales" y expresó su deseo de que la Cámara de Diputados mantenga los cambios propuestos en el Senado. En este marco, cuestionó el posicionamiento del diputado radical Rodrigo de Loredo, quien anunció que la UCR aprobará el proyecto oficialista e insistirá con la redacción que salió de la Cámara baja."Esta es una ley que atenta contra los intereses nacionales, contra la soberanía nacional, que diseña un proyecto institucional que va hacia un Estado de excepción y que se asienta en un protocolo de seguridad que se parece bastante al Estado policial", planteó Storani.En ese sentido, remarcó que sostiene y apoya "la posición que en su momento asumió el presidente del Comité Nacional de la UCR (Martín Lousteau), que rechazó no solo el decreto de necesidad y urgencia sino también el proyecto de Ley Bases".De tal manera, criticó fuertemente la postura del radical De Loredo: "Es una de las personas que hoy expresan la claudicación de la política, en particular de las ideas históricas de mi partido, y muy lamentablemente ocupa una banca en el Congreso de la Nación"."Lo que ocurre en el radicalismo también pasa lamentablemente en muchas fuerzas políticas, incluido el peronismo, porque la sanción de la Ley Bases en el Senado se produjo también con el concurso de varios legisladores de ese origen, que fueron seducidos, entre comillas, por el Gobierno", analizó el ex diputado nacional.No obstante, destacó el accionar de otros dirigentes de su partido: "Hay otros sectores que han recapacitado y que tienen posiciones mucho más claras. Destaco muy especialmente al diputado Fernando Carvajal de Formosa, que ha tenido intervenciones no solamente en el ámbito de Diputados sino también en medios de comunicación sumamente importantes. Él está cercano al sub bloque que está liderando Manes. Tiene mucha claridad en estos temas cuando se expresa ycómo estás viendo el desarrollo de la gestión de Milei"."La oportunidad es ir conformando una fuerza alternativa que equilibre, controle y que se muestre como una posibilidad distinta hacia la Argentina del futuro", planteó, y agregó: "Espero que muchas cosas que se eliminaron en el Senado se mantengan eliminadas porque para la insistencia en Diputados se requiere de dos tercios. Y, por supuesto, que algunos hombres y mujeres del radicalismo, como de otras fuerzas políticas, tienen que tener en consideración esto".