Elecciones en Río Cuarto: el peronismo cordobés ganó, Milei quedó lejos y respiró Llaryora

el candidato a intendente por el cordobesismo oficialista, Guillermo de Rivas, se quedó con el 37,15% de los votos y gobernará a Río Cuarto, mientras que la UCR y el PJ no alineado quedaron por debajo y hubo un fracaso libertario sin apoyo del Presidente y su partido

con un sello muleto llamado "Partido Libertario" ante la falta de acompañamiento de La Libertad Avanza, Mario Lamborghini fue como representante libertario y cosechó solo 7 puntos

En las primeras elecciones desde el comienzo de la eraCon todas las mesas escrutadas, De Rivas (Hacemos por Río Cuarto) fue seguido por, representante de la UCR unida en Primero Río Cuarto, que quedó en segunda posición con el 24,29%. Mientras que, última pareja dey represente del peronismo no oficialista de La Fuerza del Imperio del Sur, cosechó el 21,18%.Con el apoyo del gobernador de la provincia, que ahora logra mantener con oxígeno su proyecto político, De Rivas logró imponerse ante el radical Parodi y a Nazario, ambos con altas expectativas en la previa.Ante un estadio colmado por la militancia, De Rivas se mostró con Llaryora y encabezó su primer discurso como mandatario y expresó su gratitud por el acompañamiento de los riocuartenses.El flamante intendente electo enfatizó en el trabajo en equipo al momento de celebrar la victoria en las urnas que lo ubicaron a 13 puntos del segundo. “Es un día especial, en lo personal. Y lo tomo como una gran responsabilidad que me han dado y que la tengo que asumir trabajando mucho”, dijo., sostuvo.En alusión a los intendentes de la región, los puso en la mira al invitarlos a seguir haciendo de la ciudad “un faro para crecer en la Córdoba productiva”, y dedicó un pasaje de su discurso en agradecimiento al jefe comunal saliente, Juan Manuel Llamosas, con quien compartieron varios años de gestión.“Los voy a necesitar a todos, es un desafío juntos. Hoy empieza el verdadero desafío de ser un Río Cuarto mejor”, enfatizó.Los libertarios, como siempre, volvieron a mostrar lo que ya a esta altura no se sabe si es falta de experiencia política o simplemente que su modus operandi es abandonar a los dirigentes que en la previa electoral no se muestren competitivos: