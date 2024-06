El Gobierno sigue en desacato con la Justicia y patea repartir los alimentos a punto de vencerse

La ministra de Capital Humano,que al día de hoy suman 5,8 millones de kilos cuya fecha de vencimiento está cada vez más cerca.El Gobierno le entregó este lunes al juez federalun informe complementario sobre el plan de entrega de los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, el centro de la tirante audiencia entre el dirigente Juan Grabois y la subsecretaria legal de Capital Humano Leila Gianni.La presentación es la respuesta a la nueva intimación que había hecho el juez el viernes 14 de junio para que, eLe pidió además que, de manera documentada, informe que se hizo hasta ahora. Y ofreció que algún funcionario, “responsable dentro del área competente, conocedora del plan diseñado” se presente en tribunales para “ampliar la información” conforme los parámetros oportunamente establecidos en la resolución.Pasada más de una semana, por los reiterados feriados, Pettovello entregó la respuesta oficial y lo primero que subrayó es que “no existen diferencias de objetivos entre lo dispuesto por el Tribunal y las decisiones que ya habían sido adoptadas en la sede de este Ministerio, ambos guiados evidentemente por el alto propósito de contribuir a paliar las necesidades alimentarias de sectores vulnerables”.En su escrito,por la que comenzó la polémica con el dirigente social y aseguró que “se verificó por medio de las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a requerimiento y solicitud de la Ministra de Capital Humano), para lo cual la Sra. Ministra de Capital Humano suscribió con la Fundación CONIN un Convenio a tal fin y se coordinó su inmediata distribución a través del Ministerio de Defensa”.El Ejecutivo señaló que también, cuyo destino era San Isidro y Hurlingham pero terminódesde donde ser armaban las causas contra ex funcionarios kirchneristas. No explican por qué ese destino.“En relación con la distribución de alimentos en las escuelas vulnerables -se afirmó-, conforme surge de las constancias que se adjuntan. Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación)”, sostuvo Capital Humano ante la Justicia.Según se precisó, “la manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente. Una vez vencido el referido plazo,, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando".En ese sentido, indicaron que "mediante Convenio de Colaboración que deberá suscribirse a tal efecto”. La primera semana de julio, se añadió, se le informará al juez las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total.El gobierno también entregó estudios sobre la yerba mate, que antes decían que estaba en mal estado para no repartirla, y ahora presentaron estudios que confirman que se puede consumir y le piden al juez Casanello que les indique qué hacer. "Solicita a V.S. se indique a este organismo el temperamento a adoptar con relación a la distribución del mencionado producto. Para el caso en que se indique a este Ministerio que debe procederse a su distribución, proponemos incluir dicho producto dentro de los alimentos cuya distribución se realizará en las escuelas vulnerables”, pidió la gestión de Javier Milei.Entre tantas contradicciones, Capital Humano, para señalar que el organismo destacó “la labor que en materia alimentaria viene realizando hasta el momento el Ministerio de Capital Humano”.