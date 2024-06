El desplome de la industria agrava la crisis: en Acindar, habrá suspensiones en 4 de los últimos 6 meses del año y retiros voluntarios

Ante el parate de sus operaciones en la planta de Villa Constitución y otras instalaciones industriales por el brutal desplome de la actividad industrial, la metalúrgica Acindar -la firma propiedad de Arcelor Mittal- estableció un esquema de suspensiones por el que sus empleados trabajarán sólo dos de los últimos seis meses del año. También el retiro voluntario es otra de las medidas que están llevando adelante.De esta manera, en junio y julio los trabajadores suspendidos recibirán el 83% del sueldo de bolsillo. En agosto será el 80% y desde septiembre hasta fin de año el 75%, excepto en los períodos en que cumpan funciones en la fábrica. Los retiros voluntarios están abiertos junto con todas las medidas de crisis, relatan los empleados.“Nos plantearon un esquema de trabajo de dos meses para los próximos seis”, dijo Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución al diario nicoleño El Norte.Voceros de la compañía dijeron a Infobae que la producción no está en los planes detener la producción más allá de las tres semanas de parada que están vigentes y que se extenderán hasta el 15 de julio. La idea de la empresa es continuar trabajando, aunque con "un acuerdo de suspensiones que reduzca costos laborales".“Las suspensiones afectan a 450 empleados bajo convenio. No van a durar todo el tiempo de la parada, sino que se efectuarán en forma rotativa para que impacte lo menos posible. Las fechas de las paradas no son las mismas para todas las plantas ni para todas las etapas del proceso productivo. En la planta principal, que es la de Villa Constitución, la acería para por 3 semanas a partir del 24 de junio. Después hay un esquema de paradas para los tres trenes laminadores, con distintas fechas de inicio, pero se estima que para el 15 de julio 7 ya deberían estar operando normalmente”, agregaron.La situación de Acindar es una de las más notorias dentro de un panorama industrial alarmante. De acuerdo con el IPI-OJF publicado ayer, en el mes de mayo la producción industrial se contrajo 9,8% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para los primeros cinco meses del año una caída de 9,2%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una caída mensual de 1,0 por ciento.La anterior vez que la compañía paralizó su producción fue casi un mes entre marzo y abril. Además de la de Villa Constitución, se sumaron las otras que tiene la firma en el resto del país. Desde el sector responsabilizan al Gobierno de Javier Milei por haber frenado la obra pública que impactó en el derrumbe del más del 40% de la demanda de sus productos.