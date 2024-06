Lula Da Silva: "Milei tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí"

#Video | 🗣️Lula Da Silva: “No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí"



🗨️“Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina” pic.twitter.com/neJKJzycKM — Política Argentina (@Pol_Arg) June 26, 2024

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no mantiene diálogo con su par argentino, Javier Milei, porque considera que antes tiene que pedir disculpas por las "estupideces" que dijo sobre el país vecino y su Gobierno.Ante la consulta sobre si había mantenido conversaciones con Milei en la cumbre del G7, realizada en Italia, Lula aclaró que no habló con el libertario: “apuntó el brasileño en declaraciones al portal UOL.Además, sostuvo que, si el mandatario argentino quiere gobernar su país "ya está bien, pero que no intente gobernar el mundo". Durante su viaje a República Checa, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro Petr Fiala, Milei dijo que en el mundo destacan la “tarea titánica” que su Gobierno realiza para bajar la inflación, a la vez que planteó que su “política social” es calificada comoA su vez, planteó que, "frente a un ajuste de este calibre, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque, si no hubiéramos actuado correctamente, hubiera sido una catástrofe”. Sin embargo, cuando se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz, este le pidió que proteja "la cohesión social". Al llegar a la Argentina, consideró que estabacon su gestión y que esto podría convertirlo en candidato a recibir el Premio Nobel de Economía junto a su jefe de asesores, Demian Reidel.Por otra parte, Lula remarcó la importancia de ambas naciones para desarrollar un fuerte vínculo comercial: "como su país lo es para el del libertario, y aseguró que los pueblos "Las declaraciones suben la tensión diplomática entre los dos socios principales del Mercosur, que venía complicada por el caso de los militantes identificados con Jair Bolsonaro que fueron condenados por la justicia brasileña.Lula volvió a reclamar que la Casa Rosada ordene la deportación de los bolsonaristas implicados en el intento de invadir el Planalto, en enero del año pasado: “La gestión de La Libertad Avanza (LLA) no perdió un segundo en responder. Durante su conferencia de este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo queLos dos mandatarios volverán a encontrarse el próximo 8 de julio en Asunción, en el marco de la cumbre semestral del Mercosur, a la cual Lula ya confirmó su asistencia, al igual que lo hizo el vocero Adorni respecto del primer mandatario argentino.