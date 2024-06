Torres se distanció del Gobierno a pocas horas del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei y de la mayoría de sus pares de Juntos por el Cambio a horas del tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados.“Coincidimos con los patagónicos en que no se debe retrotraer Ganancias. Es injusto y se pierde una oportunidad para corregir asimetrías históricas”, planteó el mandatario provincial.“En nuestro caso hay médicos que dejarían la provincia. El golpe es violento para el sur. Hay un montón de asignaciones específicas que se podrían eliminar. Ante cada crisis hay impuestos supuestamente transitorios que se fueron sumando en los últimos 30 años y que quedaron eternamente. Generamos una matriz distorsiva regresiva que castiga la producción”, se quejó.Pero el gobernador PRO fue por más allá y agitó un argumento que es particularmente sensible para el Gobierno Nacional: la posible inconstitucionalidad del retorno de Ganancias por la votación. “Hay un dilema constitucional. Cuando una cámara rechaza un proyecto no se puede ratificar por una sola cámara. Crear un impuesto de manera unicameral es inconstitucional”, planteó sin tapujos.En las negociaciones de la última semana entre los diputados dialoguistas y los emisarios del Gobierno José Rolandi y Maria Ibarzabal hubo un pedido expreso a que no se argumente sobre la posible judicialización. “No se debería ni tratar Ganancias. Creo que se va a plantear la inconstitucionalidad”, vaticinó Torres.“Distinto es que ese capítulo hubiera tenido una modificación”, aclaró. Los artículos que reinstauran el llamado impuesto al trabajo fueron rechazados en la cámara alta por amplia mayoría. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores respaldan su regreso ya que lo recaudado será coparticipado y oficia como agua en el desierto de recursos que recortó Javier Milei. Es más, el otro gobernador que tiene el PRO, el entrerriano Rogelio Frigerio, fue de los máximos impulsores del respaldo a la ley bases y el paquete fiscal en las últimas semanas.Ayer los dos plenarios de comisiones lograron dictamen para ambos proyectos que serán tratados mañana. “Hay que ver qué pasa en Diputados. Una vez que tengamos esa resolución seguramente va a tener que resolver la Justicia”, opinó Torres.Por otra parte, reveló que aún no fue convocado a firmar el Pacto de Mayo previsto para el 9 de Julio. “No tengo información y no hubo ninguna invitación” sobre el acuerdo para el día de la independencia, indicó.“Estuve ayer con la Canciller Diana Mondino, se habló de conformar una mesa de trabajo”, detalló sobre el acuerdo que busca instaurar el Presidente, demorado por las dificultades legislativas que tuvo el oficialismo. Torres participó de una gira por Italia esta semana y esa serie de actividades oficiales fuera del país lo alejaron de los mítines que protagonizaron ayer otros mandatarios provinciales con diputados dialoguistas.