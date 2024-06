Yo liberaría el cepo ya: El reclamo de López Murphy en el marco de la aprobación del Paquete Fiscal

Para el diputado nacionalla aprobación definitiva de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Congreso representará para el Gobierno la posibilidad de iniciar una nueva fase. En este marco, planteó que el presidentetendrá la oportunidad, y aseguró:, sostuvo el legislador al periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.Según el economista, en esta nueva etapa el Ejecutivo deberá presentar el proyecto de presupuesto donde. “Uno podría aproximarse, por el reciente informe del FMI, que podría parecerse al régimen de Perú y Uruguay, y me parece una cuestión lógica. Pero ese sistema no resiste el cepo”, agregó”, completó.A su vez, sostuvo:Diferentes economistas se manifestaron, en los últimos días, a la promesa que realizó Milei durante la campaña electoral de eliminar las restricciones cambiarias. Uno de ellos, Carlos Melconian, fue determinante y aseguró que “es ilevantable”.Por otro lado, el exministro Domingo Cavallo afirmó en una publicación reciente que el Gobierno no está en condiciones de eliminar totalmente el cepo al dólar durante los próximos meses para alcanzar la unificación cambiaria, aunque destacó que tampoco está dispuesto a conceder una devaluación significativa del peso. Por otro lado, el economista señaló que es esquema de competencia de monedas que imagina el Presidente se demorará, al menos, hasta 2025.En este contexto, López Murphy criticó la concepción que sostienen tanto políticos como economistas de considerar la realidad argentina diferentes a la del resto de los países de la región.expresó. “añadió.