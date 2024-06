El Gobierno celebró la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal: "En camino hacia un país libre"

Con la Ley Bases aprobada, ratificaron la convocatoria al Pacto de Mayo

Tras meses de negociaciones, finalmentea través de un comunicado en el que apuntó contra el kirchnerismo y destacó que ambos proyectos permitirán “el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”.“Con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, yquienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”, sostuvieron en el comunicado en las redes sociales de la Oficina del Presidente a pocos minutos de ser aprobados ambos proyectos.Y manifestaron:“, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”.En ese sentido, consideraron que el 10 de diciembre Milei "asumió el compromiso de reinsertar a nuestra Nación en el camino hacia la prosperidad" y señalaron obviando la crisis económica actual: "En los últimos 50 años, la cantidad de pobres se ha multiplicado por diez. En 2006, el PBI per cápita era el mismo que en la actualidad y, en más de una década, el empleo formal no creció".en los últimos 100 años”, aseguraron.En el comunicado también se refieron al Pacto, ahora Acta de Mayo convocada por Milei, que el mandatario ató a la aprobación de la Ley Bases y que todavía no pudo sellar.“Tal como fue anunciado en el discurso inaugural de Apertura de Sesiones Ordinarias, el Presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos, y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el Presidente de la Nación, a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación”, sostuvo el Gobierno en el comunicado.