Cristina Kirchner: "El peronismo no quedó viejo, viejos quedaron algunos peronistas, y gorilas, ni hablar

Cristina Kirchner participó el domingo 30 de junio de una transmisión por el canal de stream Gelatina, al cumplirse 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Allí reflexionó sobre la realidad del movimiento fundado por Perón y la situación del Partido Justicialista. Así se refirió a la necesidad de “repensar el peronismo” lo que valoró como el “mejor homenaje que podemos hacerle a Perón y Eva”. “El peronismo no quedó viejo, viejos quedaron algunos peronistas”, remarcó.Es importante destacar que la aparición de la ex presidenta ocurrió en contexto especial, luego que durante la semana pasada se aprobara la Ley Bases, el primer proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión, así como el inicio del juicio por el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. "Gente que habla de la tercera posición, de cuidar el medio ambiente, de la educación, de arominzar al individuo con la comunidad. Viejos no, viejos quedaron algunos. Cuando comparan la derecha de acá con la de Europa, no tiene nada que ver. La derecha de acá de Argentina, tiene que ver con la de Emmanuel Macron, que bajó la jubilación, y que está de acuerdo con la guerra y de apoyar a Ucrania; que con Marine Le Pen que está en contra dela aumento de la edad jubilatoria y la guerra", sumó."Esta derecha de acá es anacrónica, que quedó en la Guerra Fría, te hablan del comunismo y de cosas que no existen. Mientras tanto, tenés un mundo que se va a reacomodar en geopolíticamente en bloques y acá no que es lo que se está pensando", cerró. "Además de todo lo que debemos, tenemos una economía bimonetaria. Tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares, pero hay que tener acuerdos básicos entre los principales sectores. Tenemos que resolver esa parte de la economía, básico. Qué hacemos con la moneda. Qué hacemos con la deuda. Cómo nos abroquelamos para pagar lo que se debe, pero al mismo tiempo sostener un crecimiento", dijo la dirigente sobre la situación económica actual."El capital tiene que ver los políticos en una única propuesta, sino es muy fácil para ellos. Este hombre (Javier Milei) que es sostenido únicamente por los capitales, que propone cosas insólitas y que no están funcionando. Yo no quiero que fracase, como se dice por ahí; quiero que cuando relea el RIGI lo pueda corregir, como dijo Máximo", afirmó.La expresidenta también aprovechó para criticar los dichos de Javier Milei sobre el déficit fiscal: "Nos están proponiendo un país que no tiene nada que ver con la realidad ni la práctica. El mercado sabe sumar y si tenés cero dólar y te entra cero, estás en problemas, por más que tengas cero de déficit fiscal, que además es un déficit fiscal trucho, cada vez más". "El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento y todavía no saben como van a pagar los vencimientos de este año. Si tenés cero dólares, estás en problemas hermano, aunque tengas cero de déficit fiscal", explicó."No compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron la obra pública. El superávit es trucho e insostenible. La única manera es con una dolarización. Cuando lo incorpora a Toto Caputo era con la promesa de que vengan los dólares que necesitaba", sugirió CFK sobre los anuncios del presidente ultraderechista de los meses de superávit financiero. "La realidad es demasiado fuerte, la realidad es la única verdad", expresó.En este sentido, se refirió a la discusión sobre el pago de la deuda del FMI: “Tenemos que discutir que hacemos con la deuda. Debemos 400 mil millones de dólares y la mayoría es como moneda dura. Y acá se propone un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo que se propone". "Creo que tenemos que hacer un replanteo para no pagarla. Los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros", indicó.Sobre si hay más o menos formación, CFK sentenció: " Mi generación era la del Mayo Francés, del movimiento contra la guerra de Vietman, de la revolución Cubana, era un proceso de cambio en el mundo. Leíamos muchos, algunos más que otros". "Estábamos muy formados y teníamos los instrumentos para decodificar e interpretar lo que veíamos. Estábamos preparados para poner en duda el mundo y ahora la gente cree lo que ve en TikTok, aunque sea una pelotudez más grande que una casa", agregó. "Mis nietos agarran un celular y están con la imagen, todo dura poco, es muy líquido, fácil. Creo que la militancia y a la educación en general no ha podido captar como resolver, con los nuevos instrumentos, la nueva atención del estudiante", remarcó."Un hombre libre que puede decidir libremente, porque ha resuelto los problemas de subsistencia de trabajo y de como resolver su vida porque puede elegir. No se trata del igualitarismo, porque no somos todos iguales", definió Cristina Kirchner sobre el peronismo. Y agregó: "Hay gente que le gusta trabajar, otro trabajar mucho, otros poquitos, otros estudiar. Lo que tenés que asegurar en una sociedad argentina es un piso de oportunidad en el cual la gente pueda decidir: si querés estudiar, podés estudiar; si querés trabajar, podés trabajar". "El trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero es un deber de que cada argentino produzca lo que consume. Si le hubiéramos dado bola, nos cierra mucho el término de productividad, nos hubiéramos evitado cosas", reflexionó sobre la quinta verdad peronista.En cuanto a la idea del “individuo” que tiene el peronismo, resaltó: “En una sociedad peronista o en una sociedad argentina, tenemos que pasar a una etapa superior y pensar en algo más”. “El trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume. Si le hubiéramos dado un poco más de bola a esto, que encierra la productividad…”, compartió Cristina Kirchner.Al respecto de las “verdades peronistas”, la ex vicepresidenta apuntó: “Hay que incorporarlas en la práctica, en lo empírico. Después de haber acompañado a Néstor Kirchner, imaginate. Es una suma de tiempo, son casi 30 años, toda una experiencia. Y no en lugares como acá, sino en el sur, en la Patagonia, donde las cosas son más duras, más difíciles. Es una formación. Cuando incorpora a Luis Caputo, es por la promesa de que vengan dólares para dolarización. La realidad es demasiado fuerte. La realidad es la única verdad”.En cuanto a las costumbres antagonistas dentro de la política argentina, la ex presidenta señaló que existe una “tendencia a fuertes facciones enfrentadas: unitarios y federales; peronismo y antiperonismo”. “Había una argentina donde la gente de escasísimos recursos era conservadora y antiradical”, sumó a la reflexión. “Hay dos hitos: el 55, que es el inicio de la violencia política en siglo XX; y finalmente el 24 de marzo. Pero la violencia comienza con los bombardeos y nadie fue castigado. No se conoce en la historia una Fuerza Aérea que haya bombardeado a su propio pueblo, matando a más de personas. Todos los demás, se endeudaron y trajeron de vuelta al Fondo”, declaró Cristina Kirchner.También, la ex jefa de Estado sostuvo. “Es la primera discusión junto a la economía bimonetaria, que se acentuó mucho después del golpe del 76. Una de las funciones de la moneda, que es ahorrar, los argentinos lo quieren en dólares; y no hablo de los que forman activos en el exterior, sino de todos los argentinos. Brasil e Israel también tuvieron una inflación altísima y pudieron superarlo, pero para esto necesitás acuerdos básicos, no bases, entre los principales partidos de la Argentina”. “Este hombre, que es sostenido por los capitales, en realidad propone cosas insólitas y sus ideas no estarían funcionando. No quiero que fracase, si no, alguien lo va a ser. La historia siempre demuestra que alguien lo va a hacer”, subrayó sobre el presidente Milei. Y concluyó: “El peronismo sigue sufriendo proscripciones”."El deterioro de las Fuerzas Armadas comienzan con el bombardeo en Plaza de Mayo. Nacieron para proteger y cuidar el territorio argentino, no para ser los guardianes de Videla. Esas fuerzas armadas que fueron derrotadas en las Malvinas fue el final de la derrota, pero el principio se dio con el bombardeo", aseguró CFK. “Ellos terminan siendo gendarmes de su propio pueblo. Hay que pensar el rol de las Fuerzas Armadas, con los nacionalismos que se vienen, que estén bien equipadas y sepan leer bien su historia", explicó.