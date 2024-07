Tras el frío extremo en la Ciudad de Buenos Aires murieron tres personas en situación de calle

En medio del frío extremo, tres personas en situación de calle murieron este fin de semana en los barrios porteños de la Ciudad de Buenos Aires de Palermo, Once y Retiro.El sábado 29 se produjo la primera muerte de un hombre de 42 años que dormí en la esquina de Cerviño al 3000, en Palermo. El domingo 30, en Retiro, murió otro hombre que también se encontraba en situación de calle, del cual se desconoce su nombre y su edad.Mientras que unas horas más tarde, se dio a conocer el fallecimiento de una tercera persona que habitualmente dormí en la Recova y se lo veía en las inmediaciones de la Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once desde hace varios días. También se desconoce por el momento su edad y su nombre.Debido a la muerte de tres personas en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires por el frío extremo, la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle denunció al Gobierno porteño.”, señalaron.Al mismo tiempo, detallaron que “hoy por hoy, los centros de integración social no tienen vacante y nuestros compañeros no pueden ingresar, quedando expuestos durante la noche a estas bajas temperaturas”, denunciaron en un comunicado.