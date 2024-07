Kicillof amplió la cobertura de medicamentos oncológicos desde PBA ante el abandono de Milei

el gobernador Axel Kicillof anunció este martes la ampliación del vademécum provincial de medicamentos oncológicos

ahora el IPC brinda acceso a 162 principios activos y alcanza al 90% de las personas con cobertura pública exclusiva que requieren medicación oncológica en la provincia

Como consecuencia del ajuste general del Gobierno nacional depero ante el caso puntual del abandono sanitario que impacta directo en los pacientes de cáncer,Acompañado por el ministro de Salud bonaerense,, el mandatario provincial anunció unaque permitirá sumarDesde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof enfatizó la diferencia entre la gestión nacional y la bonaerense y apuntó contra la insensibilidad del presidente Milei:En ese orden, precisó que PBA "más que duplicó la presencia territorial del Instituto Provincial del Cáncer" y que incorporó a los hospitales del "equipamiento necesario para mejorar la atención, el diagnóstico y los tratamientos”.Con los anuncios,. En específico, eso implica dar respuesta al 98% de las solicitudes realizadas por pacientes bonaerenses y reducir de manera significativa (43%) las derivaciones a los sistemas de asistencia nacionales.“Tras haber encontrado un sistema de salud absolutamente deteriorado, nos dedicamos a reconstruir e integrar una enorme red de prestaciones que nos permite hoy mostrar resultados muy importantes”, explicó el Gobernador y sostuvo:Por su parte, Kreplak subrayó que “esta inversión tiene como antecedentes las políticas llevadas adelante para estar más cerca de los y las ciudadanas con el objetivo de facilitar el inicio y la continuidad de los tratamientos”. “Realizamos una inversión histórica que apunta al diagnóstico temprano de la enfermedad, sumando equipamiento fundamental como mamógrafos, endoscopios, resonadores y tomógrafos”, añadió.Estas incorporaciones podrán ser solicitadas por beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, quienes actualmente encuentran dificultades para la tramitación y no son contemplados en los circuitos de derivación a Nación.Al respecto, el Ministro sostuvo que “nos encontramos en un momento muy complejo, en el que el Gobierno nacional asegura que todo debe ser analizado como un gasto que se puede reducir”. “Nosotros no apuntamos a reemplazar sus funciones, pero nos dedicamos a trabajar para que todos los y las bonaerenses que transitan esta enfermedad lo puedan hacer sin la incertidumbre de saber si podrán o no acceder a los medicamentos cuando los requieran”, indicó.Estuvieron presentes el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino; las subsecretarias de Atención y Cuidados Integrales de la Salud, Alexia Navarro, y de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani; la directora del IPC, Marina Pifano; directores de hospitales y referentes de la oncología.