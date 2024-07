El Senado comienza a debatir la nueva fórmula jubilatoria que impulsa la oposición y Milei adelantó que la vetará

El Senado de la Nación comienza a debatir la nueva fórmula jubilatoria, la cual se aprobó hace semanas en Diputados. Esto también garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El plenario de comisiones comenzará a las 17, pero se sabe que Javier Milei lo vetará porque pondría en peligro el equilibro fiscal, según él.La discusión se iniciará en las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que comandarán Carmen Álvarez Rivero de Córdoba y el jefe libertario del Senado, Ezequiel Atauche de Jujuy.Lo que propone la ley será una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También incorpora una compensación extra con un 81% porque el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. De esta manera, también el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor.Por su parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Por lo que, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.Uno de los ítems que se rechazó en votación en particular fue el artículo 11 que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.