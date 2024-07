Carrió apuntó la política económica de Milei: Está en juego la dignidad de las clases medias"

Tras adelantar que en las legislativas de 2025 se presentará como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, la líder de la Coalició Cívica (CC),apuntó contra la gestión de Javier Milei y advirtió que "está en juego la dignidad de las clases medias".La Argentina tiene un problema con su estructura moral muy grave, no es que no ha tenido oportunidades,”, consideró la líder de la CC en una larga entrevista que brindó a entrevista con María O Donnell y Ernesto Tenenbaum para Cenital.Sobre su retorno a la política, luego de mantenerse alejada, señaló:“En tiempos no electorales en general los partidos se alejan de mí y en tiempos electorales soy la referente moral de la Nación”. “Me importa tres pitos los cargos”, pero “”, advirtió remarcó: “Para la fundadora de la Coalición Cívica, hay un problema moral en la sociedad que solo considera que puedan llegar al poder “corruptos o desconocidos”. En este marco, señaló que". “Lo que la inteligencia artificial necesita es no tener estados ni regulaciones, van por los estados y van a través de la ultra derecha en algunos casos, de la ultra izquierda por el otro”.“Milei es un influencer mundial, un gran actor, de las ideas anarco libertarias”, apuntó Carrió y recordó que “es muy vieja la idea de destruir el Estado”, sin embargo ahora “penetra tanto” por “la guerra de las grandes empresas de inteligencia artificial”. “La inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a mucha gente, y esta es la lucha por la manipulación de las mentes. La pelea real está ahí.”.Enese sentido, la líder de la CC consideró que “hay una pandemia de estupidez mundial” y que incluso “en los sectores más altos, la estupidez es mayor”. Para ella el Presidente Milei es parte de este entramado. “¿Quién dice que el Presidente es decente? Nadie sabe”, puso en duda y apuntó contra la hermana y secretaria de la Presiencia: “