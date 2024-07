El Gobierno avanza en la reestructuración de la AFIP

El gobierno de Javier Milei dispuso este miércoles una fuerte reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Así quedó plasmado en el Decreto 559/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Miley y de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y por el cual se avanzará en la unificación en las dependencias de la DGI de la fiscalización en materia tributaria y previsional en el ámbito metropolitano, antes de que entren en vigor la moratoria y el blanqueo, con el objetivo de modernizar las actividades de control.Los cambios en la estructura de la seguridad social incluyen la eliminación de los cargos de tres subdirecciones generales y ocho direcciones. Fuentes de la AFIP adelantaron a Ámbito que también se eliminarán 44 cargos jerárquicos y explicaron que en su conjunto la medida implica “una reducción de estructura, pero no de personal con la finalidad de modernizar los controles de fiscalización en miras a la moratoria y blanqueo”.Las mismas fuentes indicaron que esta unificación replica el modelo que ya se viene haciendo en el interior del país y agregaron que “esta ‘ventanilla única’ va a facilitar el cumplimiento del contribuyente porque queda toda en un solo canal y ya no habrá doble fiscalización. Desde ahora habrá un solo control”Desde el organismo que conduce Florencia Misrahi calificaron como “un éxito que se haya logrado este cambio, porque la estructura no se modificaba desde 2005, pese a que hubo intentos anteriores para unificar los controles tributarios y previsionales.En la actualidad en la Dirección General de Recursos de Seguridad Social, conducida por Santiago Mozetic, se desempeñan 1.000 personas, de las cuales 700 se integrarán a la DGI para las tareas de fiscalización, unificando el contralor de las obligaciones impositivas y de la seguridad social. Al respecto, desde la AFIP sostuvieron que esta reestructuración potencia los recursos humanos y tecnológicos y reduce los costos.Los 300 empleados que quedarán bajo la órbita de la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social estarán abocados, entre otras tareas, a la distribución de los fondos con destino a los subsistemas de seguridad social como PAMI, ANSES y las obras sociales, el contacto con las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad social, e investigación y denuncia en caso de trata de personas y reducción a la servidumbre.