Melconian le respondió a Milei y cargó contra el plan de Caputo: "No es sostenible en el tiempo"

Tras ser llamado "fracasado" por el presidente, el economistaseñaló que tales comentarios "no le hacen bien" al mandatario y destacó que su opinión ha cambiado.dijo, refiriéndose a Luis Caputo., afirmó.El comentario del extitular del Banco Nación surgió tras la descalificación del jefe de Estado por sus opiniones sobre la ley de Bases.había declarado Javier Milei. Y agregó:mientras se señalaba las orejas.En otra línea en declaraciones a TN, Melconian analizó el plan económico del Gobierno, resaltando el "pacto en materia fiscal" pero cuestionando la sostenibilidad del programa impulsado por Caputo., opinó.Asimismo aclaró que sus críticas son profesionales y fundamentadas, sin tintes personales. ", recordó, admitiendo que esto influyó en su salida del cargo durante la administración de Cambiemos.En este sentido, mencionó los anuncios recientes del titular de Hacienda y observó que "no dijo mucho", atribuyendo su intervención a las fuertes declaraciones de Milei sobre la situación económica.comentó sobre el informe presentado junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili."Más allá de lo que tuvo que hacer, el punto es si está en condiciones de sostenerlo. No va a tener más remedio que comprar dólares para sostener esto. La Argentina está entrando en un embudo", afirmó, mostrando expectativas de que el Gobierno no intente resolver la situación de manera dogmática.concluyó Melconian.