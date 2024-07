Francos culpó a Massa por el dólar blue y le atribuyó generar la inestabilidad" en el mercado

el jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a culpar a Sergio Massa y atribuirle el poder de influir en el "poder económico" para que éste "opere en los mercados" y perjudique así al Gobierno

Pese a que incluso al interior de las filas libertarias critican abiertamente al ministro de Economía,o, por las falsas expectativas que se generaron en los mercados con su conferencia de prensa del viernes pasado en la noche y aseguran que eso impulsó la corrida con suba del dólar blue y el Riesgo País y caída de los bonos,Entrevistado por Luis Novaresio en LN+, Francos planteó que el exministro de Economía y ex candidato presidencial “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno” y que lo hace para sacar un rédito político. Se trataría de una mirada llamativa, dado que, salvo que el funcionario libertario tenga información que no hizo pública, Massa no habla desde que dejó la gestión anterior.El ex ministro del Interior criticó supuestas actitudes del excandidato a presidente de Unión por la Patria, aunque no las mencionó y, más bien, las convirtió en chicanas:“No pararon las aspas del club del helicóptero, se trabaja para eso y detrás de eso hay un poder económico que opera en los mercados”, sostuvo Francos.Según el funcionario de Javier Milei, "hay actitudes que llevan a pensar que el excandidato está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno porque le conviene en términos políticos”. Las palabras de Francos parecen un intento por culpar a una figura reconocida de la oposición por las consecuencias del error de "Toto" Caputo en una semana que inició con aumento del dólar blue, suba del riesgo país y la caída de bonos y acciones argentinas.Sin embargo, en la misma entrevista en la que culpó a Massa por "actitudes" actuales, también lo culpó por su gestión hasta fin de 2023, al señalar que tanto la inflación como el valor del dólar actual son producto de las medidas que ejecutó el ex ministron de Economía durante la administración de, agregó.Sobre la suba del dólar blue, Francos volvió sobre la idea de un “poder económico que opera en los mercados” y que, entonces" no hay mucho que hacer para que el mercado dé algunos signos negativos”.“Para mí, estas volatilidades no creo que fueran razonables en este momento, pero cuando hay intereses políticos en juego, eso es fácil de implementar”, planteó.Interpelado acerca de en cualquier caso cómo se sale de la situación y qué hace el Gobierno, Francos solo atinó a hablar de Milei. “La ventaja que tiene la Argentina es que tenemos un economista como presidente que sigue al minuto todas las cuentas públicas y los mercados y analiza cómo se desarrolla la economía del país porque es la preocupación fundamental. Como dijo el Presidente, no hay lógica para que se genere una movilidad del tipo de cambio porque la base monetaria está estable. Entonces, si no gastamos más de lo que ingresa, tuvimos seis meses de superávit fiscal y no se emite más que para comprar dólares, ¿cuál es el motivo por el que podría subir el dólar o la inflación?”, cerró.