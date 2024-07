Medida de fuerza de colectivos en el AMBA: cómo funcionan este viernes y qué líneas se ven afectadas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que este viernes los choferes de colectivos de algunas empresas realizarán una "abstención de tareas" por falta de pago de salarios. Además, también alertaron por demoras por el depósito del aguinaldo.En un comunicado, la UTA confirmó que se realizará la medida de fuerza en las compañías que adeuden el pago de sueldos a los choferes de colectivos. "Debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas", marcó. "Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cual impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma", apuntó el gremio encabezado por su secretario general, Roberto Fernández, sobre el lugar que ocupa el Gobierno en el conflicto.Por último, reconoció los inconvenientes que atravesarán los pasajeros por la medida de fuerza: "Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios, pero la situación actual no nos deja otra opción"."Reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y con la comunidad, esperando que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en conjunto de los trabajadores", concluyó.Luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara la medida de fuerza para este viernes, la Secretaría de Transporte se refirió a la responsabilidad de los empresarios en el conflicto. "La Secretaría de Transporte informa que los pagos de los salarios son obligaciones de los empresarios con sus empleados. No obstante, cabe destacar, que no hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas. A pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible", expresó. "Debido a eso, el pago de las compensaciones que realiza la Secretaría de Transporte ya fue enviado al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas", agregó sobre los pagos.En tanto, advirtió por sanciones a las compañías que no circulen: "Se recuerda, por último, que las empresas que no presten servicios serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes".En tal sentido, agregó: "Entendemos que las empresas no han completado el pago de aguinaldos y que es en base a eso el reclamo. Desde Transporte los fondos salieron, deberían acreditarse cuando libere el banco".